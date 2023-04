Johannes Hartl warnt vor einseitigem Fortschritts-Enthusiasmus

Theologe und Philosoph Johannes Hartl zeigt die negativen Seiten des Fortschritts auf. Er erklärt, was die Gesellschaft dadurch verloren hat – und wie es wiedergefunden werden kann.

- Werbung -

Herr Hartl, „Wie bleibt die Welt menschlich?”, heißt es im Trailer zum EDEN FEST. Wird die Welt etwa immer unmenschlicher?

Johannes Hartl: Sie wird auf jeden Fall technischer. Technik ist nicht negativ, sie muss sich aber am Menschen orientieren. Wo der Mensch aber selbst immer besser technisch manipuliert werden kann, sollten wir das Menschliche neu entdecken, verteidigen und in den Mittelpunkt stellen.

“Wir werden gelebt …“, schreiben Sie. Wie sieht das aus?

Hartl: Das beginnt schon mit der bloßen Geschwindigkeit unserer Gesellschaft. Noch vor wenigen Jahren schrieb man einen Brief, brachte ihn zur Post und wartete einige Tage auf eine Antwort. Heute geht all das in wenigen Sekunden. Das spart einerseits viel Zeit, doch erstaunlicherweise haben wir deshalb nicht weniger Stress. Jeder erwartet heute eine Reaktion innerhalb kurzer Zeit.

Wann haben Sie zuletzt auf eine WhatsApp-Nachricht erst Tage später reagiert? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Technik ist Fluch und Segen zugleich. Mir scheint, dass es einfach darum geht, das spezifisch Menschliche nicht aus dem Blick zu verlieren.

Sie sind überzeugt, dass uns als Gesellschaft etwas verloren gegangen ist. Worum handelt es sich?

Hartl: Verbundenheit zu uns selbst. Verbundenheit miteinander. Verbundenheit zur Natur. Verbundenheit zu Kultur und Traditionen. Verbundenheit mit Gott.

Wie kann das Verlorene wieder gefunden werden?

- Weiterlesen nach der Werbung -

Hartl: Bevor man eine Antwort gibt, sollte man sicher sein, dass man die Frage verstanden hat. Eden Culture will eine Bewegung von Freunden sein, die in ganz verschiedenen Gesellschaftsbereichen dem nachspüren: Wie könnte eine Zukunft mit menschlichem Gesicht in Erziehung aussehen? Wie in der Medizin? Wie in den darstellenden Künsten? Wie in der Architektur? In sozialen Brennpunkten? Wir glauben, dass alles mit der Frage beginnt, was das menschliche Leben ausmacht.

Was können Christinnen und Christen dazu beisteuern?

Hartl: Die Frage nach dem Menschen ist untrennbar von der Frage nach Gott. Wir leben in einer Zeit, die Kirche und Christentum sehr kritisch gegenüber steht. Es kann also nicht darum gehen, der säkularen Welt die Leviten zu lesen. Doch das christliche Welt- und Menschenbild hat auch heute noch ein ungeheures Potenzial.

Die Fragen nach einer „Ökologie des Menschen“ führen sehr schnell auf ganz zentrale Inhalte des Glaubens. In der heutigen Zeit brauchen wir eine empathische, offene und nicht-vereinnahmende Form, über diese Inhalte zu sprechen und zu einem echten Miteinander auch jene einzuladen, die diese Inhalte nicht oder nicht vollständig teilen.

„Während über die Ökologie der Natur (zu Recht!) viel gesprochen wird, wird meist übersehen, dass es auch eine Ökologie des menschlichen Herzens gibt.“ Johannes Hartl

Sie plädieren für eine “future with a human face” [Zukunft mit menschlichem Antlitz; Anm. d. Red.] – was lässt sich darunter verstehen?

Hartl: Wir Menschen brauchen zum Leben mehr als das körperliche Überleben. Während über die Ökologie der Natur (zu Recht!) viel gesprochen wird, wird meist übersehen, dass es auch eine Ökologie des menschlichen Herzens gibt. Wenn die Zukunft menschliches Antlitz haben soll, dann gibt es einige Trends, denen wir uns entgegenstellen müssen: der schleichenden Vereinsamung unserer Gesellschaft, den Verlust von Sinn und Transzendenz, die ungebremste Technisierung und letztlich Vermarktung des Lebens.

Als positive Beispiele nennen Sie in Ihrem Buch “Eden Culture” Ihre eigene Schulzeit, als Mütter nur halbtags arbeiteten und alle Kinder erst mit vier Jahren in den Kindergarten kamen. Beim Lesen entsteht der Eindruck, dass früher alles besser war. Entspricht das Ihrer Meinung?

Hartl: Ich schreibe an mindestens zehn Stellen im Buch, dass früher überhaupt nicht alles besser war. Doch die Vergangenheit ist die einzige Zeit, mit der wir die Gegenwart vergleichen können. Und wenn wir überprüfen wollen, ob der Fortschritt, den wir gerade betreiben, überhaupt in die richtige Richtung fortschreitet, – dann müssen wir eben reflektieren, wo wir herkommen und wo wir hinwollen.

- Werbung -

Wir betonen oft, was uns der Fortschritt alles Positives gebracht hat. Dass wir dabei auch viel Natur zerstört haben, hat die ökologische Bewegung uns gelehrt. Ich stelle einfach die Frage, ob wir nicht auch in der Natur des Menschen etwas verloren haben inmitten all der positiven Aspekte von Fortschritt.

Anna Lutz vom christlichen Medienmagazin PRO unterstellt Ihnen in einer Rezension Ihres Buchs “Eden Culture” Fortschrittsskepsis und stereotype Rollenbilder. Was sagen Sie dazu?

Hartl: Dass sie da etwas hineinliest, was ich gar nicht schreibe.

“Wir brauchen eine Renaissance der Schönheit!”, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum?

Hartl: Weil viele moderne Gebäude und Innenstädte in einem erschütternden Maße hässlich sind. Gerade in so verzweckten und leistungsorientierten Zeiten ist das Schöne ein wichtiges Korrektiv. Es geht im Leben um mehr als ums Arbeiten. Deshalb ist uns auch das Feiern sehr wichtig und allgemein die Kunst.

Das EDEN FEST ist letztlich aus der SCHØN-Konferenz vor ein paar Jahren entstanden. Bei der SCHØN haben wir gemerkt, dass das Thema Schönheit viel mehr gesellschaftliche Relevanz hat als „nur“ Kunst und Kreativität.

„Die letzte These ‚Transzendenz statt Egotrip‘ enthält den schönen Satz ‚in der Gegenwart des Heiligen wird der Mensch heil‘.“ Johannes Hartl

Auf edenculture.de finden sich 14 Thesen für ein gutes Morgen. Welche drei liegen Ihnen am meisten am Herzen? Und wie können diese Ziele erreicht werden?

Hartl: Wenn ich die massiven Zukunftsängste der jungen Generation sehe, dann sage ich erst mal: „Gestaltungsmut statt Zukunftsangst“. Als Vater von vier Kindern ist mir auch diese These wichtig: „Bindung in der Kindheit begründet emotionale Gesundheit“, denn ich finde, da läuft einiges falsch in unserer Welt.

Die letzte These „Transzendenz statt Egotrip“ enthält den schönen Satz „in der Gegenwart des Heiligen wird der Mensch heil“. Das ist meine persönliche Erfahrung und ganz tiefe Überzeugung. All diese Ziele werden nur erreicht, wenn man erst mal darüber spricht und Menschen trifft, die sie konkret umsetzen. Genau das wollen wir zum Beispiel durch das EDEN FEST im Juni erreichen.

An welcher Welt wollen Sie bauen?

Hartl: An einer Welt, die ich meinen eigenen Kindern gerne hinterlassen würde. An einer Welt, in der wir nicht nur das Klima unseres Planeten schützen, sondern auch das Klima unserer Beziehungen. Eine Welt, die den Sinn, das Schöne und die Wahrheit nicht aus dem Blick verliert.

Momentan ist ja eher die Gefahr, dass wir aus Angst vor der Zukunft erstarren. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Bewegung der Hoffnung.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Pascal Alius.

Der katholische Theologe und Philosoph Johannes Hartl hat das Gebetshaus Augsburg gegründet.

Tickets und weitere Informationen zu Programm sowie Referentinnen und Referenten unter www.eden-fest.de. Nähere Details zur Eden Culture Bewegung gibt es auf www.edenculture.de.