Katja Zimmermann: Gottes Wirken Raum geben

Sängerin Katja Zimmermann erlebt Gott in Lobpreis und Musik. Sie möchte Räume schaffen, in denen Menschen Jesus begegnen.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Katja Zimmermann: Ich muss zugeben, ich habe kein aktuelles Lieblingsbuch in der Bibel. Es gibt Bücher, die mich phasenweise beschäftigen, in denen mir dann bestimmte Passagen, Aussagen und Zusagen wichtig werden.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Zimmermann: Ich würde vermutlich eine Lasagne machen und hoffen, dass Jesus sie genau so gerne mag wie ich. Ich würde ihn fragen, was ihm wichtig ist, worauf es ankommt im Leben und was er sich für mein Leben wünscht. Und dann hätten wir einfach eine gute Zeit zusammen.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Zimmermann: Lobpreis und Musik sind für mich ein starker Zugang zu Gott. Aber die Zeit in der Stille, im Hören auf sein Reden und das Lesen in der Bibel und in passender Literatur natürlich auch. In der Gemeinschaft und im Gebet füreinander erlebe ich eine starke Nähe zu Gott.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Zimmermann: Mich beschäftigt das Thema Visionen/Träume und was Gott mit meinem Leben noch so vorhat. In den letzten Jahren haben sich die Schwerpunkte meiner Arbeit verändert. Ich finde es spannend zu sehen, wie sich Berufung verändern und neu ausrichten kann, wenn wir uns von Gott leiten lassen.

5. Wofür leben Sie?

Zimmermann: Dafür, dass Räume geschaffen werden, in denen Menschen Jesus begegnen können und in eine tiefere Beziehung zu ihm hineinwachsen, sie ermutigt werden, sie Freiheit und Heilung finden. Das kann ich nicht „machen“, aber ich kann mich dafür zur Verfügung stellen und Gott den Raum geben, dass er wirken darf.

Katja Zimmermann arbeitet als Sängerin, Vocal Coach und Songwriterin.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.