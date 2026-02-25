Jesus.de unterstützen!
Tim Allen, inzwischen über 70, lächelt
Foto: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Schauspieler Tim Allen: „Ich habe die gesamte Bibel gelesen“

Er war der Star der TV-Serie „Hör mal, wer da hämmert“. Jetzt hat Schauspieler Tim Allen die Bibel komplett gelesen – und spricht von einem „Abenteuer“.

Der US-Schauspieler Tim Allen, der insbesondere durch seine Rolle als Tim Taylor in der Fernsehserie Hör mal, wer da hämmert bekannt wurde und auch in der „Santa Clause“-Filmreihe den Weihnachtsmann spielte, hatte im letzten Jahr öffentlich erklärt, dass er die Bibel komplett durchlesen wolle und bereits das Alte Testament gelesen habe. Am 5. Februar teilte der 72-Jährige nun mit, dass er nun auch das Neue Testament auf sich wirken ließ.

Zu seinen dabei gemachten Erfahrungen ließ Tim allen via X (Twitter) wissen:

„Ich habe die gesamte Bibel gelesen – ein 13-monatiges Abenteuer, Wort für Wort, Seite für Seite, ohne auch nur zu überfliegen. Ich bin demütig, erleuchtet und erstaunt über das Gelesene und Gelernte. Ich werde nun in Ruhe darüber nachdenken und es verarbeiten. Und dann werde ich es wieder von vorne beginnen.“

Wie die evangelische Nachrichtenagentur IDEA berichtet, haben Tim Allen beim Lesen der Bibel besonders die Briefe des Apostel Paulus und das Thema Vergebung beeindruckt. Nach über 60 Jahren konnte er sogar dem Mann vergeben, der seinen Vater bei einem Autounfall getötet hatte. Allen schrieb dazu auf X:

„Ich werde diese Worte jetzt sagen, während ich tippe: ‚Ich vergebe dem Mann, der meinen Vater getötet hat.‘ Friede sei mit euch allen.“

Diesen Beitrag haben wir mit freundlicher Genehmigung von Promis Glauben veröffentlicht. Initiator des Projekts ist der Lehrer Markus Kosian. Aus einem Stundenentwurf für den Religionsunterricht ist mittlerweile ein großes Webportal geworden.

