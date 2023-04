Wenig beachtet: Das sagt die Bibel über Macht und Politik

Die Bibel ist voll mit Stellen, in denen es um die politische und gesellschaftliche Ordnung geht. Der Theologe Julius Steinberg sagt dazu: „Nicht kopieren, sondern kapieren.“

- Werbung -

„Demokratie ist ja eigentlich nicht biblisch.“ Das ist ein Satz, den ich gelegentlich im Kontext christlicher Gemeinden gehört habe. Geäußert wird er weniger öffentlich als unter der Hand. Zum Beispiel dann, wenn man um das Wahlverfahren bei der anstehenden Wahl der Gemeindeleitung debattiert. Ein Satz, mit dem mancher allerdings auch seinen Frust über Ereignisse in der aktuellen Politik zum Ausdruck bringt.

Doch wer so redet, hat nicht recht. Ganz im Gegenteil: Machtmissbrauch ist nicht biblisch. Freiheit und Gerechtigkeit sind biblisch. Lange Zeit hat man allerdings die politische Dimension der biblischen Texte wenig beachtet. Unser Glaube kommt vom alten Israel her, unser politisches Denken aber von den alten Griechen, so ist der Eindruck. Erst in der letzten Zeit beginnt man in der Theologie die gesellschaftliche Dimension der fünf Bücher Mose neu zu entdecken. Dabei geht es sowohl um Politik als auch um wirtschaftliche Strukturen.

Der König steht unter dem Gesetz

Schon länger bekannt ist das biblische Königsgesetz in 5. Mose 17,14-20. Es sagt überraschenderweise nichts zu den Rechten eines Königs, sondern befasst sich ausschließlich mit den Grenzen königlicher Macht. Damit ist die Zielrichtung klar: Dem Machtmissbrauch soll ein Riegel vorgeschoben werden.

Der jüdische Theologe Joshua Berman hat vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht, in dem er diese und andere Stellen in der Tora, den fünf Büchern Mose, unter einem politischen Blickwinkel neu untersucht hat. Aufschlussreich ist beim Königsgesetz bereits die Einleitung: „Wenn du sagst: Ich will einen König über mich setzen …“ Mit dem „du“ ist in den Gesetzen der Tora jeder mündige Israelit angesprochen (übrigens Männer und Frauen gleichermaßen, wie an einigen Stellen gezeigt werden kann). Das Volk entscheidet also, ob überhaupt ein König eingesetzt wird.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Weiter heißt es im Gesetz: „Er soll sich nicht viele Pferde anschaffen“. Pferde waren in der damaligen Zeit vor allem militärisch von Bedeutung. Der König soll demnach nicht über eine Privatarmee verfügen, sondern er bleibt in der Kriegsführung auf die Zustimmung und Mitarbeit des Volkes angewiesen.

Weiterhin soll der König keinen ausschweifenden Lebensstil auf Kosten des Volkes führen – ein Punkt, dessen Bedeutung ohne viel Überlegen einleuchtet. Schließlich wird gesagt, dass der König eine eigene Abschrift des mosaischen Gesetzes erhalten soll, um täglich darin zu lesen: Auch der König steht unter dem Gesetz, er soll es verinnerlichen, er soll es geradezu verkörpern in seinem politischen Handeln.

Die Besonderheiten des israelitischen Königsgesetzes treten umso mehr hervor, wenn man es mit politischen Texten in der Umwelt des Alten Israels vergleicht. Die babylonischen, assyrischen und altägyptischen Herrscher inszenierten sich als beinahe gottgleich, als Ebenbild Gottes, als Sohn Gottes, und beanspruchten damit umfassende Macht. Keiner dieser Herrscher hätte eine Verfassung geduldet, die über ihm steht und den eigenen Machtanspruch begrenzt.

Begrenzte Macht der Priester

Das Gesetz über die Beschränkung königlicher Macht in der Tora ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Zu den potenziell Mächtigen in den alten Kulturen gehörten neben den politischen Herrschern auch die Priester der verschiedenen Heiligtümer. Sie verkündeten den Willen der Götter und interpretierten die heiligen Texte. Dazu hatten sie im Zweistromland wie auch im alten Ägypten das Bankwesen inne und waren durch geschicktes Handeln zu Großgrundbesitzern geworden.

- Werbung -

Gegen solche Formen von priesterlichem Machtmissbrauch werden in der Tora eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Grundsätzlich galt: Die Stiftshütte war nicht von den Priestern finanziert und hergestellt, sondern vom gesamten Volk, von allen Männern und Frauen, „deren Herz willig ist“, wie 2. Mose 25,1-8 und 35,4-29 ausführlich darstellen. Nicht die Priester begegneten Gott am Tempel, sondern das ganze Volk (5. Mose 12,4-28). Die altisraelitischen Priester konnten also nicht auf eine exklusive Nähe zu Gott pochen.

Ihre Autorität basierte zu großen Teilen auf der Auslegung der Tora. Diese wurde regelmäßig öffentlich verlesen. Ein manipulativer Umgang mit dem Wort Gottes durch die Priester war damit weitgehend ausgeschlossen.

„Die Priester blieben für ihre Versorgung dauerhaft von der übrigen Bevölkerung abhängig.“

Schon die Tora kennt Gremien, die aus verschiedenen Interessengruppen zusammengesetzt sind. Auch den Priestern wurden solche Ausschüsse zugemutet. So bestand das Hohe Gericht aus Priestern und dem jeweiligen obersten Richter (5. Mose 17,9.12; 19,17), die Kriegsvorbereitung erfolgte gemeinsam durch Priester und Offiziere (20,1-9), das siebenjährliche Fest wurde durch Priester und Älteste organisiert (31,9-10).

Die wichtigste Beschränkung priesterlicher Macht in der Tora aber bestand darin, dass den Priestern und Leviten Landbesitz nur in sehr begrenztem Umfang zugestanden wurde, nämlich in einem Bereich 1.000 Ellen, also etwa 450 Meter, um die jeweiligen Städte herum. Damit war dem Handel mit Land und einem möglichen Großgrundbesitz ein Riegel vorgeschoben. Die Priester blieben für ihre Versorgung dauerhaft von der übrigen Bevölkerung abhängig.

Befreit und Gott verantwortlich

Neben der königlichen und der priesterlichen Macht wird in der Tora auch die Macht der Richter, der Propheten und anderer Autoritäten begrenzt. Insgesamt, so kann man formulieren, verfolgt die politische Verfassung der fünf Bücher Mose eine kollektive Machtstrategie, das heißt eine Strategie, bei der die Macht von allen gemeinsam getragen wird.

Dies steht im Kontrast zu einer exklusionären Machtstrategie, wo Einzelne versuchen, so viel Macht wie möglich auf sich selbst zu vereinen. Die kollektive Machtstrategie entspricht auch dem Herrschaftsauftrag von 1. Mose 1, nach dem eben nicht nur ein einzelner König, sondern jeder Mensch als Ebenbild Gottes die Welt regieren soll. Wenn alle gleichzeitig herrschen – wie soll das gehen? Die Antwort ist: gemeinsam.

Was in den biblischen Texten nicht zu finden ist, sind demokratische Verfahren, wie zum Beispiel geheime Wahlen und Mehrheitsentscheide. Deswegen ist der Begriff „Demokratie“ mit Blick auf die Bibel nicht ganz angemessen. Die demokratischen Verfahren wurden tatsächlich zuerst von den alten Griechen erprobt und überliefert. Dafür thematisieren die fünf Bücher Mose aber einen anderen wichtigen Aspekt von Demokratie, nämlich die Frage der Werte.

„Nicht die Einhaltung von Paragrafen steht im Vordergrund, sondern die Hinwendung zum Mitmenschen. Gerechte Gesetze haben das Ziel, zu einem guten Miteinander zu führen.“

Um gemeinsam Gesellschaft zu gestalten, benötigt es gemeinsame Werte. Im Fall des Alten Israel geben die Befreiung aus Ägypten und der Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk den Menschen die notwendige Orientierung. Als befreite Menschen in der Verantwortung vor Gott miteinander Gerechtigkeit leben – so könnte man diese Werte kurz zusammenfassen.

Das hebräische Wort für Gerechtigkeit, Zedakah, kann auch mit Treue oder Fairness wiedergegeben werden. Nicht die Einhaltung von Paragrafen steht im Vordergrund, sondern die Hinwendung zum Mitmenschen. Gerechte Gesetze haben das Ziel, zu einem guten Miteinander zu führen.

Gerechte Wirtschaft

Gerechtigkeit wird in der Tora nicht nur auf der Ebene der Politik angestrebt, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Schließlich nützt auch ein vorbildliches politisches System herzlich wenig, wenn das Wirtschaftskapital in der Hand einiger weniger Personen liegt. Für die damalige vom Ackerbau bestimmte Wirtschaft war die gerechte Verteilung des Ackerlandes der Schlüssel.

Das Land gehört nach biblischer Auffassung weder einem König noch den Priestern, sondern Gott allein. Das Land sollte gerecht unter allen Familien aufgeteilt werden. Jede Familie sollte ihren Anteil erhalten, um davon leben zu können. Land konnte nicht für immer verkauft werden, sondern kam spätestens nach 49 Jahren, im „Jobeljahr“, wieder in den eigenen Besitz zurück (3. Mose 25,23-28). Die gerechte Verteilung des Ackerlandes damals ist vergleichbar mit einer Arbeitsplatzgarantie heute.

Das Leben mit der Landwirtschaft in der damaligen Zeit war hart. Die Gewinnmargen waren gering und Missernten oder Krankheiten konnten schnell dazu führen, dass Menschen sich verschuldeten, ihr Land verkaufen mussten und tiefer und tiefer in finanzielle Abhängigkeit von Großgrundbesitzern gerieten. Es handelte sich dabei nicht um bedauerliche Einzelfälle, sondern die Gesellschaften waren in hohem Maß davon betroffen.

„Höchstens sechs Jahre lang musste man seine Schulden abarbeiten, danach konnte man als freier Mensch neu anfangen.“

Bevor das Wirtschaftssystem endgültig kollabierte, griff der jeweilige Machthaber ein, verkündete einen Schuldenerlass und führte gegebenenfalls eine Landreform durch. Dieses zyklisch wiederkehrende Phänomen ist als Insolvenzzyklus bekannt. Es gibt ihn durch die gesamte menschliche Geschichte hindurch bis heute.

Die Gesetzestexte der fünf Bücher Mose enthalten eine ganze Reihe von Vorschriften, die solchen destruktiven wirtschaftlichen Mechanismen entgegenwirken. Zum ersten war der Geldverleih gegen Zins innerhalb des Volkes überhaupt verboten. Man verdiente nicht an der Not des anderen. Zum zweiten wurde dem Großgrundbesitz ein Riegel vorgeschoben, da das Land, wie schon angesprochen, nicht dauerhaft verkauft werden konnte. Zum dritten gab es für den Fall einer Anhäufung von Schulden die Privatinsolvenz: Höchstens sechs Jahre lang musste man seine Schulden abarbeiten, danach konnte man als freier Mensch neu anfangen (2. Mose 21,2).

Vorbildlich im Alltag

Im Alten Testament geht es offensichtlich nicht allein um „religiöse“ Wahrheiten oder um abstrakte moralische Ideale. Die Texte handeln vom Leben, vom Alltag – und eben auch vom Ringen um politische und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Gott wollte, dass sein Volk in Sachen Gerechtigkeit sogar zum Vorbild wird.

So sagt Mose: „Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt … So bewahrt und tut sie! Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen: Ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation! Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?“ (5. Mose 4,5-8 | ELB)

Bei einem Vorbild gilt: nicht kopieren, sondern kapieren. Die Maßnahmen, die im Alten Testament angeordnet werden, hätten in unserer heutigen Kultur nicht die gleiche Wirkung. Die Anliegen sind aber genauso kostbar. Wie können wir heute unsere Verantwortung wahrnehmen und aus der Nähe Gottes heraus Gesellschaft gerecht und weise (mit-)gestalten?

Julius Steinberg ist Professor für Hebräisch und Altes Testament an der Theologischen Hochschule Ewerbach.

Buchtipp: Joshua A. Berman, Created Equal: How the Bible Broke with Ancient Political Thought (Oxford University Press)