Jan Primke: „Die Psalmen haben mir das Wesen Gottes neu eröffnet“

Der Musiker und Sprecher Jan Primke will im Alltag authentisch über den Glauben reden. Ganz nach dem Vorbild der Psalmisten, die auch die Tiefen nicht auslassen.

1. Was ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Ich könnte mich nicht festlegen. In den letzten Monaten waren es die Psalmen. Sie lassen nichts aus. Die Psalmisten feiern Gott, gestalten aktiv das Leben, singen unfassbar schöne Lieder, begleiten in Höhen und Tiefen und klagen kräftig. Mich begeistern die sprachliche Vielfalt und die Umschreibungen, die Gott darin zukommen.

Die Sicht der Psalmisten hat mir das Wesen Gottes neu eröffnet. Das wollte ich vertiefen und habe deshalb 2020 mit vielen Kollegen aus der deutschen Sprecherszene alle Psalmen eingelesen. Sie sind auf allen verfügbaren Portalen zu hören (Jan Primke & Friends: Psalme).

2. Wenn Jesus bei dir zum Essen vorbeikommen würde, was würdest du kochen? Und worüber würdest du dich mit ihm unterhalten?

Eines meiner dann aktuellen Lieblingsgerichte. In der Hoffnung, dass es ihm auch schmeckt. Seit dem Corona-Lockdown koche ich wahnsinnig viel und gerne, daher könnte es durchaus etwas experimentell in der Küche zugehen.

Meine wichtigste Frage wäre: Wie er es geschafft hat, sich immer an das Liebesgebot zu halten? Dies ist für mich das herausforderndste und gleichzeitig schönste Gebot.

Mich würde auch interessieren, was er über die Situationen denkt, in denen ich aktuell stecke. Dafür würde ich mir einen Rat von ihm einholen. Ich würde ihn sicher auch fragen, wie es im Himmel ist und worauf wir uns dort freuen können.

Weil er es aushalten würde, würde ich auch gerne mit ihm über meine Klagen reden. Das wäre eine wunderbare Möglichkeit, Antworten zu erhalten.

3. Was ist dein Zugang zu Gott?

Die Musik. In jedem neuen Song, in jeder neuen Textzeile finde ich etwas, was mich bewegt und zum Nachdenken bringt. Die Inspiration, die aus Melodien und Texten kommt, ist für mich einer der großen Zugänge zum Glauben.

Podcasts, die sich fragend Gott nähern, finde ich ebenfalls spannend. Sie laden mich ein, mich mit Neuem zu beschäftigen und locken mich aus der Reserve. In den letzten Jahren habe ich auch einige Bücher gelesen, die mich begeistert haben (unter anderem „Faszination Anbetung“ von Martin Pepper, „Menschen mit Mission“ von Thorsten Dietz). Die Studien rund um „Generation Lobpreis“ gehören mit dazu. Podcasts wie „Hossa Talk“, „bibeltunes“ oder natürlich „Worthaus“ holen mich ab.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt dich in letzter Zeit? Warum?

Glaube im Alltag. Seit einiger Zeit bin ich die männliche Stimme von „Kirche in 1LIVE“ und mit unseren 90-Sekunden-Andachten erreichen wir am Tag über drei Millionen Hörerinnen und Hörer. Wir „treffen“ sie in alltäglichen Situationen: im Auto, in der Küche, im Bad, auf Reisen. Wir wollen mit unseren Worten und Gedanken ihre Seelen berühren. Ich möchte authentisch und möglichst normal über Gott reden. Egal, ob ich beim Friseur sitze oder neue Songs schreibe.

5. Wofür lebst du?

Für ein gemeinschaftliches, generationsübergreifendes Leben unter Gottes Schirm. Klingt vielleicht groß und undefiniert, aber: Ich liebe es, in einer Mehr-Generationen-Gemeinde zu leben. Dort verbringe ich Zeit mit meiner Familie – vom Kind bis zu den Großeltern – und fördere junge Menschen. Dafür bitte ich um Gottes Segen und freue mich, wenn es gelingt.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt – unter anderem Ulrich Parzany und Margot Käßmann