David Kadel: Menschen Mut machen als Herzenssache

Mentalitätstrainer David Kadel möchte Menschen Mut machen und ihnen sagen, dass sie geliebt sind. Besonders wichtig ist ihm die Bergpredigt.

Welches ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel?

David Kadel: Das Matthäus Evangelium hat mit der Bergpredigt Jesu für mich die wichtigsten Bibelverse – wie zum Beispiel Matthäus 5,8: „Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn die werden Gott sehen!“ Oder Matthäus 10,1, der eine sehr bedeutende Rolle in meinem Leben spielt: „Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht, Krankheiten zu heilen …!“ Aber an den Psalmen komme ich auch nicht vorbei, weil sie so viel Kraft, Schutz, Freude und Geborgenheit vermitteln.

- Werbung -

Wenn Jesus bei dir zum Essen vorbeikäme, was würdest du kochen? Und worüber würdest du mit ihm reden?

David Kadel: Ich würde etwas Typisches aus meiner Heimat Persien kochen: mit Huhn, Reis, Limetten, Rosinen, Koriander … und dann gespannt darauf warten, was Jesus wohl über die alten Perserkönige erzählen würde. Und ich würde ihn fragen, woran es liegt, dass die Deutschen keinen Bock mehr auf den Glauben haben und wie man im Lande Luthers eine neue Lust am Christentum wecken könnte.

Was ist dein Zugang zu Gott?

David Kadel: Ich liebe diese besondere Zeit morgens, wo ich ganz bewusst mit Gott im Gespräch in den Tag starte. Ich nehme mir ca. 20 Minuten Zeit, um in zwei Andachtsbüchern zu lesen. Wenn ich etwas entdecke, das mich inspiriert und berührt, schreibe ich es mir in ein „Erkenntnis-Buch“, weil wir Dinge einfach viel zu schnell vergessen. Generell quatsche ich aber Jesus den ganzen Tag die Ohren voll [lacht] weil ich das Bewusstsein habe, dass er mir ständig zur rechten steht und alleine diese Tatsache mich sehr fröhlich macht – wie es in Apostelgeschichte 2,25 beschrieben ist.

Welches Glaubensthema beschäftigt dich in letzter Zeit? Und warum?

David Kadel: Vollmacht und Autorität zu lernen. Ich habe keine Lust mehr ohnmächtig zu sein gegenüber Krankheiten und lerne gerade sehr viel bei Kenneth Hagin und Joyce Meyer, wie uns nicht nur Vergebung und ewiges Leben durch Jesu Tod zustehen, sondern auch Heilung. Jesaja 53,4 ist da einer der Schlüssel, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat – und das versuche ich manchmal, wenn eine Kopfschmerzattacke aus dem Nichts über mich kommt, in Anspruch zu nehmen. Ich sage dann quasi zu der beginnenden Krankheit: „Nein, ich nehme dich jetzt nicht an, ich bin gesund, weil Jesus meine Krankheit bereits trug, Amen! Und wie oft habe ich in den letzten Monaten erlebt, dass die Symptome dann plötzlich verschwinden, weil ich meinen Fokus nicht auf sie lege, sondern auf das Kreuz, wo „Heil“ für uns liegt. Passt auch zu meinem aktuellen Leitsatz im Leben: „Where your focus goes, your energy flows“

Wofür lebst du?

David Kadel: Ich habe mich als Christ jahrelang zu sehr um mich selbst gedreht und dadurch leider keine Entwicklung erlebt. Glücklicherweise habe ich 2008 eine Art Durchbruch erfahren, in Sachen Identität. Ich soll ein „Ermutiger“ sein, ist mir damals im Dialog mit Gott und in der tieferen Gottessuche klar geworden. Das heißt, ich lebe seitdem ganz bewusst dafür, Menschen Mut zu machen, als Coach, mit Vorträgen und in der Begleitung als Mentor. Mit meinem aktuellen Mutmach-Projekt „Wie man Riesen bekämpft“ gehe ich regelmäßig in Kinderkrebsstationen in ganz Deutschland, aber auch in Jugendpsychiatrien oder Gefängnisse, um dort Menschen, die es sehr schwer haben, ganz gezielt Mut zu machen. Ich sage ihnen, dass sie wertvoll und geliebt sind und dass es uns nicht egal ist, wie es ihnen geht. Bei diesen Mutmach-Events habe ich immer Fußballer dabei – so wie Joshua Kimmich, Marco Rose und Frank Schmidt usw. Am Ende sind immer alle Beteiligten sehr bereichert, weil es nichts Schöneres im Leben gibt, als Menschen zu berühren.

David Kadel arbeitet seit 20 Jahren als „Mentalitäts-Trainer“ mit Fußball-Profis, schreibt Bücher, wie die „Fußball-Bibel“, dreht Filme mit Jürgen Klopp und berät Unternehmen als Führungskräfte-Coach.

Link: Wie man Riesen bekämpft

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.