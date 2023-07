Tobias Faix: Matthäus-Evangelium ist „Scharnier“ zwischen AT und NT

Der Theologe Tobias Faix schätzt das Matthäus-Evangelium und gute geistliche Bücher. Im Alltag erinnert ihn eine App ans Gebet.

Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Tobias Faix: Das Matthäusevangelium. Es ist wie ein Scharnier und verbindet auf wunderbare Weise das Alte mit dem Neuen Testament. Es ist kunstvoll komponiert, jedes Wort sitzt am richtigen Platz und unterstreicht so den Inhalt – ganz große hebräische Sprachkunst. Die fünf großen und sieben kleinen Reden Jesu stehen dabei im Mittelpunkt und beschreiben das anbrechende Reich Gottes so mutmachend und herausfordernd zugleich, dass es mich immer wieder neu berührt.

Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden Sie kochen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Etwas Einfaches, vielleicht gemeinsam grillen. Wichtig ist eher ein richtig guter Wein! [lacht] Und worüber sprechen … Puh, da gibt es so viel. Ich würde, glaube ich, im Zentrum anfangen und nach der Bedeutung des Kreuzes fragen. Wie es war, tot zu sein. Wie sich die Auferstehungserfahrung anfühlt? Und natürlich die Frage, ob er mir das Mysterium mit der Trinität mal erklären kann. [lacht]

Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Das hat sich im Laufe meiner Biografie immer wieder geändert. Ich entdecke gerade vorformulierte Gebete neu, die ich mir zu eigen mache. So etwas konnte ich mir als jüngerer Mensch gar nicht vorstellen. Außerdem schätze ich Unterbrechungen und lasse mich mehrmals am Tag von der APP „Evermore“ an Gebet und kurze Stille erinnern. Ich merke, dass mir das guttut, gerade weil meine Tage oft sehr voll sind. Ansonsten liebe ich es vor dem Kamin zu sitzen, ein Glas Wein zu trinken und ein gutes geistliches Buch zu lesen.

Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Dekonstruktion. Weil das Wort gerade so inflationär benutzt wird und viele Menschen die Schönheit und den Nutzen dieses Wortes und der Bedeutung nicht richtig kennen. Dekonstruktion ist ja eigentlich ein Kunstwort und besteht aus Destruktion und Konstruktion und wurde vor allem durch Jacques Derrida geprägt. Wenn wir ihm folgen und es auf unseren Glauben beziehen, dann bedeutet es, dass wir uns konstruktiv kritisch mit dem eigenen Glauben und Gottesbild auseinandersetzen. Und das halte ich für wichtig, ja für notwendig, weil unser Glaube und auch unsere Gottesbilder immer auch biografisch geprägt sind und sich somit mit uns verändern.

Wofür leben Sie?

Nah bei Gott und nah bei den Menschen zu sein. Das ist ein wenig mein Lebensmotto. Ich möchte immer wieder die verschiedenen Beziehungsebenen, in denen ich lebe – zu Gott, zu mir, zu meinen Nächsten und zur Natur -, kritisch betrachten und versöhnt leben. Bei allem lebe ich aus der Hoffnung, dass Christus das füllt, was ich nicht schaffe …

Tobias Faix ist Theologe und Autor. Er lehrt als Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.