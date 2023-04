Songwriter Danny Plett: „Ich wünsche mir, ein ehrlicher Wahrheitssucher zu sein“

König David inspiriert den kanadischen Musiker Danny Plett. Er möchte genauso authentisch und verletzlich sein. Aktuell übt er das im Umgang mit seinen katholischen Glaubensgeschwistern.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Danny Plett: Das Buch der Psalmen. Als Songwriter ist David mein absoluter biblischer Lieblingsheld. Ich strebe danach und hoffe, so authentisch, verletzlich und ehrlich zu sein, wie er es in seinen Lobpreis-, Anbetungs- und Klageliedern war.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Plett: Ich würde meine Lieblingsspeisen mit ihm teilen. Das wäre eine Auswahl an verschiedenen Käsesorten, Nudeln, Oliven, Brot und Rotwein. Anfangs würde ich nichts lieber tun, als stundenlang zu sitzen und ihm beim Unterrichten zuzuhören. Dann würde ich ihm gern die Fragen stellen, die mir während seiner Rede eingefallen sind.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Plett: Durch formelles und informelles Gebet. Teilnahme an einem Online-Gebetsleitfaden namens „Pray As You Go“. In Zeiten der gemeinsamen Anbetung in meiner Heimatgemeinde. Songwriting. Singen meiner Lieder mit und für das Publikum. Geben meines Körpers als lebendiges Opfer des Lobpreises. Von Dingen der Schönheit bewegt zu werden. Ich könnte noch vieles mehr aufzählen!

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Plett: Ich versuche demütig, meine katholischen Glaubensgeschwister, denen ich in der Vergangenheit misstrauisch und voreingenommen begegnet bin, in Angelegenheiten der katholischen Theologie zu verstehen. Weil ich mir aufrichtig wünsche, ein ehrlicher Wahrheitssucher zu sein.

5. Wofür leben Sie?

Plett: Ich lebe für meinen Retter, Jesus Christus, und finde keine höhere Berufung, als ein Botschafter seiner Wahrheit und seines Lichts für die Menschen zu sein, denen ich begegne. Ich lebe für meine Familie und Freunde. Ich lebe, um meinen physischen Körper herauszufordern und durch Sport stark und gesund zu sein.

Danny Plett ist ein kanadischer Sänger, Musiker, Songwriter und Musikproduzent. dannyplett.com

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.