Joyce Meyer: „Jesus ist die Antwort“

Als Predigerin und Autorin hat Joyce Meyer weltweit Bekanntheit erreicht. Sie sagt: „Für Jesus zu leben ist das Einzige, wofür es sich zu leben lohnt.“

1. Welches ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Joyce Meyer: Ich liebe Gottes Wort und habe viele Lieblingsbibeltexte. Es gibt für mich nicht das „eine“ Lieblingsbuch. Aber bestimmte Bibelstellen bedeuten mir sehr viel, weil Gott sie benutzt hat, um mein Leben radikal zu verändern. Erst geht es um die Frage: Wie werde ich Christ? Dann aber darum: Wie lebe ich als Christ? Dabei sind mir manche Verse zu grundlegenden Lehren geworden.

In Johannes 10,10 heißt es zum Beispiel: „Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken.“ (NLB). Ich erinnere mich, wie erstaunt ich war zu sehen, dass Jesus gekommen ist, damit wir „das Leben in Fülle haben“ – dass dies sein Plan für uns ist, solange wir hier auf der Erde sind. Wir müssen nicht einfach nur überleben, bis wir in den Himmel kommen, oder mit der Einstellung leben, dass wir gerade so über die Runden kommen, bis Jesus wiederkommt. Wir dürfen unser Leben genießen, während wir Gott nachfolgen und unsere Bestimmung erfüllen.

Psalm 27,13 ist ein weiterer Bibelvers, der mir geholfen hat zu lernen, wie ich Gottes Verheißungen in meinem Leben festhalten kann. Dort heißt es: „Doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe.“ (NLB). Diese Wahrheit hat mir die Augen dafür geöffnet, wie lebenswichtig es ist, dass wir unsere Hoffnung immer auf Gott setzen und erwarten, dass er in unserem Leben wirkt. Er möchte, dass wir dem, was er in seinem Wort sagt, mehr vertrauen als dem, was wir sehen oder fühlen. Wenn wir ihm vertrauen, dann können wir seine Güte erfahren und leben, wozu er uns bestimmt hat. Ich habe entdeckt, wie erstaunlich das Leben sein kann, wenn ich mich dafür entscheide, jeden Tag mit der Einstellung anzugehen: „Heute wird etwas Gutes mit mir und durch mich geschehen!“

2. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu Gott?

Jesus ist alles für mich – mein bester Freund, Herr und Retter, Heiler meiner Seele, die Quelle meines Friedens, meiner Freude, meiner Kraft und aller guten Dinge in meinem Leben. Ohne ihn bin ich nichts, aber mit ihm bin ich und habe ich alles, was ich brauche. Jeden Tag Zeit mit meinem HERRN im Gebet zu verbringen und sein Wort zu studieren, hat für mich oberste Priorität, denn ich weiß, dass ich ohne ihn nichts tun kann, was wirklich ewigen Wert hat (Johannes 15,5).

Ich habe eine persönliche, intime Beziehung zu Jesus, und doch habe ich große Ehrfurcht vor seiner Größe. Er ist der eine wahre Gott, der Schöpfer aller Dinge, und er ist allmächtig, allwissend und immer und überall präsent. Während ich darauf vertraue, dass er mich bedingungslos liebt und wünscht, dass ich ihm nahe bin, begegne ich Gott auch in Ehrfurcht. Ich liebe ihn mehr als alles und jeden in meinem Leben, und ich möchte ihm in jedem Bereich meines Lebens gehorsam sein, weil er so viel für mich getan hat.

Ich mache das nicht immer perfekt, aber ich habe in den Jahren, in denen ich ernsthaft mit Christus unterwegs bin, einen weiten Weg zurückgelegt. Und ich weiß, dass Gott mit mir zufrieden ist, weil mein Herz ihm gegenüber offen und aufrichtig ist (2. Korinther 5:17 + 21). Er vergibt mir, wenn ich meine Fehler aufrichtig bereue und Verantwortung für Dinge übernehme, die ich falsch gemacht habe. Ich bin dankbar, dass der Heilige Geist mich von meiner Sünde – meinen Schwächen und Fehlern – überführt, denn ich möchte geistlich wachsen und die Frau werden, zu der er mich geschaffen hat.

Es ist für mich so erstaunlich, dass wir aufgrund dessen, was Jesus getan hat – er gab sein perfektes, sündloses Leben hin und vergoss sein Blut am Kreuz für uns –, mit Gott ins Reine kommen können (2. Korinther 5,21) und deshalb „zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen.“ (Hebräer 4,16).

Die Wahrheit ist, dass Gott Sie geschaffen hat, weil er Sie liebt und eine persönliche Beziehung zu Ihnen haben möchte. Je mehr Sie das verstehen und glauben, desto näher werden Sie Jesus kommen und ihn als Ihren Herrn, Retter und besten Freund kennenlernen!

3. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

In letzter Zeit hat Gott mir aufs Herz gelegt, dass wir ihm in den großen Dingen vertrauen müssen und nicht zurückschrecken, wenn wir etwas nicht verstehen. In schwierigen Zeiten, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das erhofft haben, dann lassen wir uns manchmal entmutigen und entwickeln die Einstellung, „irgendwie über die Runden zu kommen“. Vielleicht haben wir sogar Angst, überhaupt noch etwas von Gott zu erwarten, weil wir nicht noch mehr Enttäuschungen erleben wollen. Aber wir dienen einem Gott, der das Unmögliche möglich macht! Er sagt uns in Hebräer 6,19, dass eine „Zuversicht wie einen starken und vertrauenswürdigen Anker für unsere Seele“ (NLB) haben – und diese Hoffnung kommt von Jesus! Wenn wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen, fällt es uns leichter zu glauben, dass er große Dinge in unserem Leben tun kann, und er möchte, dass wir mutig sind und ihn darum bitten.

Hebräer 4,16 ermutigt uns, „zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes [zu] treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen“ (NLB). Wir können in Christus kühn und mutig sein, „damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat.“ (Epheser 2:10 NLB). Das heißt aber nicht, dass wir immer alles bekommen, was wir wollen. Die Wahrheit ist, dass Gott viel besser als wir genau weiß, was wir brauchen und was das Beste für uns ist. Wenn wir das wirklich verstehen, werden wir mit allem zu Gott kommen, ihm die großen Fragen stellen und darauf vertrauen, dass sein Plan perfekt ist!

In Epheser 3,20 heißt es, dass er fähig ist, mehr zu tun als alles, was wir zu bitten oder zu denken wagen – „unendlich viel mehr […], als wir je bitten oder auch nur hoffen würden.“ Stellen Sie sich vor, wie viel wir bewegen könnten, um andere Menschen zu Christus zu führen, wenn jeder von uns dies wirklich glaubt und lebt. Dies ist der Schlüssel zu unserer gottgegebenen Bestimmung.

4. Wofür leben Sie?

Meine Leidenschaft im Leben ist es, Gott zu lieben, sein Wort zu lehren und so vielen Menschen wie möglich zu helfen, Jesus kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass sie die Heilung erfahren, die nur in Christus möglich ist. Gott hat so viel für mich getan. Ich möchte, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, all das finden, was ich durch eine persönliche Beziehung zu ihm gefunden habe. Jesus IST die Antwort auf jedes Problem, das wir haben, und jedes Bedürfnis, das wir jemals haben werden. ER ist derjenige, der dich überall heilen kann, wo du verletzt bist! Er hat meine Seele von dem verheerenden Schmerz und der Verzweiflung des sexuellen, emotionalen, geistigen und körperlichen Missbrauchs geheilt [Anmerkung der Redaktion: Joyce Meyer erlebte als Kind Missbrauch]. Er hat mir echte Hoffnung gegeben und die Möglichkeit, ihm durch unser Missionswerk zu dienen. Und Gott arbeitet immer noch in meinem Leben. Er macht mich Jesus ähnlicher, wenn ich Zeit mit ihm im Gebet verbringe und sein Wort studiere.

Jeden Tag bete ich zum HERRN, dass er in meinem Herzen wirkt und mich benutzt, um das Leben eines anderen Menschen zu verbessern. Das ist das Geheimnis, wirklich glücklich und erfüllt zu sein – andere so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Ich möchte, dass jeder, der mich lehren hört, die Liebe Gottes erfährt und die Wahrheit über seine Pläne und Ziele für sein Leben entdeckt. Für Jesus zu leben ist das Einzige, wofür es sich zu leben lohnt. Es ist der einzige Weg, das bestmögliche Leben zu haben, das man auf dieser Erde haben kann!

