Wie viel sollte ich als Christ spenden?

Gute Christen spenden gerne – oder nicht? Gibt es eine Verpflichtung dazu? Das evangelische Sonntagsblatt hat darüber mit dem Theologen Hendrik Meyer-Magister gesprochen.

Meyer-Magister hält den Zehnten [zehn Prozent der Einnahmen spenden; Anm. d. Red.] für eine „mögliche, aber nicht für eine notwendige Orientierung“. Er sieht darin keine Pflicht, auch im Spenden grundsätzlich nicht. „Das liegt in der Freiheit eines Christenmenschen.“ Jedoch sei es ein essenzieller Bestandteil des Glaubens, sich um die Welt zu kümmern.

Am Ende des zweiten Korintherbriefs mache Paulus deutlich, worum es beim Spenden gehe: „Dort wird deutlich, dass man von dem Überfluss, den man selbst bekommen hat […], einen Teil weitergeben soll, da man selbst diesen Überfluss auch nur von Gott erhalten hat.“ Es gehe darum, einen materiellen Ausgleich zwischen Reicheren und Ärmeren zu schaffen. Das heiße nicht, alles abzugeben und in Armut zu leben. Sonst sei man am Ende selbst auf Spenden angewiesen. Als Ziel sieht Meyer-Magister, innerlich unabhängig vom Geld zu sein, um so schmerzfrei spenden zu können.

Christinnen und Christen sollten laut Meyer-Magister das spenden, „was man erübrigen kann“. Außerdem gehe es nicht nur um die Menge, sondern auch darum, „was wirklich benötigt wird“. Wofür man spenden sollte, hänge davon ab, was einem persönlich wichtig sei. Das müsse nicht immer der aktuellste Anlass wie zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei und Syrien sein. Wer dafür nicht spende, „sollte kein schlechtes Gewissen haben“.

Link: „Wie viel und an wen soll ich als Christ*in spenden?“ (Sonntagsblatt)