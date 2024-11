DRAN EXPERIENCE: Mutige Impulse für den Weg mit Jesus Christus

Die Generation Z steht vor großen Herausforderungen. Begleitung und Impulse bietet das Magazin DRAN – mit neuem Konzept.

Unser SCM Bundes-Verlag hat sein Magazin DRAN für junge Leute neu aufgesetzt. Die „DRAN Experience“ beinhaltet einen Podcast, zwei kostenlose Verteilmagazine pro Jahr und erweiterten digitalen Content. Das neue Konzept soll junge Menschen in einer zunehmend digitalen Welt abholen und ansprechen.

Der DRAN-Podcast: „In meiner Friendship Era“ startet am 6. Dezember. Gastgeberin ist Freundschafts-Coachin Franziska Klein. Im Fokus: spannende Persönlichkeiten, lebensnahe Geschichten und praktische Tipps, die dabei helfen, gesunde und authentische Beziehungen zu leben. Der Podcast wird auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

„DRAN Experience“ bedeutet auch den Abschied vom klassischen Abo-Modell. Stattdessen bringt die Redaktion zweimal pro Jahr ein kostenloses Verteilheft heraus. Das soll motivieren, das Magazin an Freunde und Gruppen zu verteilen und so möglichst vielen jungen Menschen Zugang zu wertvollen, christlichen Inhalten zu ermöglichen. Die erste Ausgabe erscheint am 19. November mit einer Auflage von 15.000 Exemplaren und wird auf Events, in Bibelschulen, Hochschulgruppen und FSJ-Seminaren verteilt. Das Magazin kann auf dieser Webseite kostenlos bestellt werden.

Neben Print und Podcast wird das digitale Angebot von DRAN weiter ausgebaut. Auf der DRAN-Webseite und dem Instagram-Account wird es regelmäßig frische Inhalte geben – dazu einen monatlichen Newsletter.

Starke Begleitung im Glauben an Jesus Christus

Die Zielsetzung bleibt gleich: Jungen Menschen auf ihrem Weg mit Jesus Christus eine starke, nachhaltige und einladende Begleitung zu bieten – mit tiefgründigen, authentischen Geschichten und einem klaren christlichen Fokus. Der Glaube wird nicht nur als Theorie vermittelt, sondern als konkrete Hilfe für den Alltag.

Unser DRAN-Team ist überzeugt: „DRAN ist mehr als ein Magazin – es ist eine Einladung, mutig und echt zu glauben, den eigenen Standpunkt zu finden und die Welt aktiv zu verändern.“

Viele Freunde und Unterstützer von DRAN haben für den Neustart gespendet. Danke dafür! Wer das neue Konzept finanziell unterstützen will, kann das auf dieser Seite tun.