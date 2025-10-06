„The Chosen“ holt Guinness-Weltrekord

Die erste Staffel der Serie „The Chosen“ gilt mit über 80 Sprachen als am häufigsten übersetzte Streaming-Staffel weltweit.

Das Guinnessbuch der Rekorde hat die Serie „The Chosen“ ausgezeichnet: Die erste Staffel gilt mit über 80 verschiedenen Sprachen als „am häufigsten übersetzte Staffel einer Streaming-Serie“. Das teilte Regisseur Dallas Jenkins auf Facebook mit.

Die erste Staffel von „The Chosen“ ist in 58 Sprachen synchronisiert und in 86 Sprachen untertitelt, berichtet das US-amerikanische Nachrichtenportal CBN. Dabei soll es aber nicht bleiben: Die Stiftung „Come and See“ hat es sich zum Ziel gesetzt, die Serie in 600 Sprachen zu übersetzen und so „95 Prozent der Weltbevölkerung in ihrer Herzenssprache zu erreichen“, heißt es auf der Webseite. Die Stiftung wurde 2022 gegründet, um die Produktion von „The Chosen“ und die weltweite Verbreitung der Serie zu ermöglichen.

„The Chosen“ ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken Jesu und darüber, wie sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Geplant sind sieben Staffeln. Die Serie wird über Crowdfunding finanziert. „The Chosen“ kann im Internet oder über die „The Chosen“-App kostenfrei angesehen werden.