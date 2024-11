„The Chosen“: kostenlose Weihnachtsepisode für Gemeinden

Die bisher unveröffentlichte Weihnachtsepisode „Die Heilige Nacht“ erscheint am 24. November. Bis Weihnachten sind die Aufführungsrechte für Kirchen und Organisationen gratis.

Auf der Webseite www.thechosen-tv.de können Kirchen, Gemeinden und Organisationen die Aufführungsrechte für die Weihnachtsepisode von The Chosen bekommen, die am 24. November erstmals auf Deutsch erscheint. Dort gibt es auch Werbematerial für die eigene Veranstaltung.

The Chosen Deutschland lädt außerdem zum Auftakt-Live-Event am 24. November in Böblingen ein. Neben der Episode im Kino gibt es ein Rahmenprogramm mit Musikern und Speakern. Registrierte Veranstalter haben die Möglichkeit, mit Special Guests, Moderatorin Kira Geiss und dem Team von The Chosen Deutschland ein Video für ihr Event aufzunehmen. Gratis-Tickets für das Auftaktprogramm sind ebenfalls über die Webseite erhältlich.

Die Episode ist ein Zusammenschnitt aus den Weihnachtsfilmen „Der Hirte“ und „Die Boten“ und hat eine Laufzeit von ca. 50 Minuten.

„The Chosen“ ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken Jesu und darüber, wie sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Weltweit haben schon mehr als 770 Millionen Menschen (Mai 2024) die Serie gesehen. Geplant sind sieben Staffeln. Die Serie wird über Crowdfunding finanziert.