Gehbehindert nach Reitunfall, Bräutigam ertrinkt vor Hochzeit: Die Dichterin des englischen Originals („While my redeemer’s near“) erlebte einen Schicksalsschlag nach dem anderen. Der Glaube gab ihr festen Halt.

Solang mein Jesus lebt

und Seine Kraft mich hebt,

muss Furcht und Sorge von mir fliehn,

mein Herz in Lieb erglühn. Er ist ein guter Hirt,

der treu Sein Schäflein führt.

Er weidet mich auf grüner Au,

tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonn verhüllt,

der Löwe um mich brüllt,

so weiß ich auch in finstrer Nacht,

dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß,

brächt mir die Welt Verdruss,

so eilt ich schnell zu Jesu Herz,

Er heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf Ihn,

o seliger Gewinn!

Mein Jesus liebt mich ganz gewiss,

das ist mein Paradies.

Ernst Heinrich Gebhardt (1875) – Nach dem englischen Lied „While my redeemer’s near“ von Anne Steele (1760).

Schwere Ereignisse zu verkraften

Wenn evangelische Christen einen Psalm auswendig können, dann Psalm 23. Auf diesen Bibeltext verweist eine Überschrift vor dem Lied „Solang mein Jesus lebt“ – sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der deutschen Übertragung. Das Original „While my redeemer’s near“ stammt von der Dichterin Anne Steele (1717-1778). Die Tochter eines baptistischen Laienpredigers hatte in ihrem Leben schwere Ereignisse zu verkraften.

In jungen Jahren fiel sie vom Pferd und war fortan gehbehindert. Und dann noch dramatischer: Kurz vor ihrer Hochzeit ertrank ihr Bräutigam. Aber der Glaube an den Erlöser Jesus Christus gab ihr festen Halt. Das spiegelt sich nicht zuletzt in ihren Gedichten wider. Die wurden 1760 veröffentlicht – auf dringenden Wunsch von Freunden, unter dem Pseudonym „Theodosia“ (Gottesgabe).

Deutsche Fassung weiter verbreitet als englisches Original

Die deutsche Ausführung erschien zuerst 1875 in einem Liederbuch, das der in Sachen Erweckungslied überaus rührige Methodistenpastor, Ernst Heinrich Gebhardt, in Basel herausgab. Von ihm stammt auch der deutsche Text. Anders als das englische Original hat sich die deutsche Fassung weit verbreitet. Sie ist bis heute in vielen Liederbüchern zu finden und diente auch als Grundlage für Übersetzungen in etliche andere Sprachen, darunter auffällig viele in Osteuropa.

Besonders gern gesungen wurde (und wird?) das Lied „Solang mein Jesus lebt“ in Sonntagsschulen und Kindergottesdiensten. Das liegt nicht zuletzt auch an der eingängigen Melodie. In ihr erklingt auffällig oft zweimal nacheinander der gleiche Ton – insgesamt acht Mal! Die Melodie stammt – anders als in vielen Büchern angegeben – wohl von dem amerikanischen Musiklehrer Isaac Baker Woodbury (1819-1858), der sich längere Zeit in Europa aufgehalten hatte und das Gedicht dort entdeckt haben soll. (In den USA wurde die Melodie später mit einem anderen Text populär).

Etliche Bezüge zu Bibelstellen

In der deutschen Fassung ist der Bezug auf Psalm 23 in den mittleren Strophen mehrfach zu erkennen. Und es klingt deutlich auch das neutestamentliche Gegenstück aus dem Johannesevangelium an. Der Autor war sehr „bibelfest“ – etliche Stellen treten hervor, auch wenn nicht jedermann alle Bezüge auf Anhieb erkennt.

In dem jahrzehntelang erschienenen Deutschen Kindergesangbuch wird mit einer Fußnote versucht, Kindern den Text der Strophe 3 leichter zugänglich zu machen. Da ist – bildlich – von Dunkelheit und erschreckendem Lärm die Rede, was – so die Notiz – „beim Gewitter“ meine. Der Text spielt jedoch deutlich auf ein Bibelwort an, in dem vom (personifizierten!) Bösen die Rede ist, nachzulesen in 1. Petrus 5,8.

Wer eine Konkordanz heranzieht, wird in diesem Lied etliche weitere biblische Bezüge entdecken. Besonders deutlich ist aber der Bezug auf Jesus und seine Liebe zu uns Menschen: Er ist (um es nicht wortwörtlich zu zitieren) der Schäfer (Str. 2), der Wächter (Str. 3), der Arzt (Str. 4). Und – ganz am Ende des Liedes im Rückgriff auf den Anfang der Bibel: Jesus ist der Inbegriff des Gott zu verdankenden Lebensraumes, „mein Paradies“ .

Text: Günter Balders