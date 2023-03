Margaret Feinberg: Gottes Güte schmecken

Als ich „Gottes Güte schmecken: Das Geheimnis, das Leben mit allen Sinnen zu genießen“ von Margaret Feinberg zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich an ein Kochbuch. Das Cover zeigt so lecker aussehende Speisen und dann noch der Titel. Aber schon beim Lesen des Klappentextes habe ich gemerkt, dass dieses Buch eben kein Kochbuch ist, sondern sich allgemein mit Essen im Kontext von Gott und der Bibel auseinandersetzt.

Das Buch ist in mehrere Kapitel gegliedert und befasst sich in jedem einzelnen Kapitel mit einem Lebensmittel, welches in den Ländern der Bibel seine Heimat hat. So zum Beispiel Fisch, Oliven oder Salz. Die Autorin erzählt lebensnah von ihren eigenen Erlebnissen mit diesen Lebensmitteln. Denn sie hat zu jedem davon eine ganz eigene Reise unternommen. So ist sie zum Fischefangen an den See Genezareth gereist oder in ein Salzbergwerk gefahren, um die Herkunft des Salzes kennenzulernen.

Sie zieht bei jedem Lebensmittel die Verbindung zu den passenden Bibelstellen und nimmt spannende Perspektiven auf die jeweiligen Erzählungen in der Bibel ein. Dadurch hat sich mir der ein oder andere neue Gedanke ergeben. Oftmals musste ich schmunzeln, weil ich so noch nie über dieses oder jenes nachgedacht hatte.

In den Kapiteln gibt Margaret Feinberg außerdem schöne Anregungen, wie man das Essen als Tätigkeit wieder bewusster in den Alltag einbinden kann. Am Ende der Kapitel gibt es Rezepte, passend zum eben gelesenen. Alles wird durch eine wirklich schöne Gestaltung und viele tolle Fotos bereichert.

Von Wiebke Neubacher

