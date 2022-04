Robert Whitlow: Der Auftrag

ZUSAMMENFASSUNG Das Buch hat mir sehr interessante Einblicke in die palästinensisch-israelische Welt mit all ihren Facetten und Themen vermittelt. Mir hat dabei sehr gut gefallen, dass hier kein einseitiges Bild vermittelt wird. Der Araberin Hana ist es ein Anliegen, die Konflikte in ihrer Heimat Israel nicht durch einseitige Reportagen über die Benachteiligung der Palästinenser durch die Juden zu schüren. So lehnt sie eine Beteiligung an einer dementsprechenden Dokumentation ab. Ich möchte dieses Buch auch deshalb empfehlen, weil es zeigt, dass Gebete in einer krisengeschüttelten Welt Wirkung entfalten, und zwar gerade auch da, wo unsere persönlichen Kräfte selbst nicht genügen, um eine Veränderung durch uns zu bewirken.