Geistliche Musik – von der Schönheit des Geheimnisvollen

Geistliche Musik kann Menschen tief berühren, doch wenn sie ganz auf ihre Wirkung und ihren Nutzen ausgerichtet ist, verliert sie ihre Kraft.

Von Arne Kopfermann

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Wenn nach einem großen Konzert in einer Kirche der letzte Akkord verklingt, beginnt oft der entscheidende Teil der Musik. Der Ton steht noch im Raum, obwohl er physikalisch längst vergangen ist. Er hängt in den Bänken, im Holz, in der Luft zwischen Gewölbe und Atem. Menschensitzen sprachlos da. Kaum jemand würde behaupten, in diesem Moment sei „nichts passiert“. Oft geschieht gerade dort etwas, wo Sprache schweigt. Geistliche Musik hat ihre größte Würde nicht in der Lautstärke ihrer Aussagen, sondern in ihrer Fähigkeit, einen Raum zu öffnen, in dem sich Wahrheit nicht wie eine Parole aufdrängt, sondern wie Licht ins Herz fällt.

Das wird so deutlich in der Wechselwirkung zwischen Musik und unserer Erinnerung. Musik erreicht den Menschen nicht nur über den Verstand. Wir nehmen sie über Haut, Atmung, Muskelspannung, Herzschlag auf. Ein einziger Klang kann eine ganze Landschaft öffnen: den Geruch einer alten Waldhütte, den Schmerz eines Abschieds, die Geborgenheit eines Sommers, die Kälte eines Krankenzimmers, eine Stimme, die längst verstummt ist. Viele unserer Erfahrungen, gerade die schweren, sind in Gebrauchssprache schlecht abzubilden.

Trauer redet selten linear. Angst argumentiert nicht sauber. Scham gibt keine geordneten Berichte ab. Musik kann diese vorsprachlichen Zonen berühren, ohne sie zu vereinnahmen. Sie zwingt nicht sofort zur Erklärung. Sie gibt dem Ungeordneten eine Form, ohne es vorschnell zu befrieden.

Das Wort „Schönheit“ hat in frommen Milieus einen schweren Stand. Zu leicht gerät es in den Verdacht des Dekorativen. Schönheit gilt rasch als Luxus, als ästhetische Zugabe für Menschen, die zu viel Zeit haben. In einer Welt voller Krisen wirkt Schönheit vielen verdächtig weich. In kirchlichen Zusammenhängen kommt ein weiteres Misstrauen hinzu: Schönheit könnte vom Eigentlichen ablenken. Sie könnte verführen, betören, fromme Stimmung erzeugen, wo doch Klarheit, Wahrheit und Verantwortung gefragt wären. Allerdings ist Kitsch nicht die Folge von Schönheit. Kitsch ist ihre Entstellung. Schönheit beginnt dort, wo Form und Wahrheit einander nicht verraten.

Das echte Leben kennt Brüche

Geistliche Musik wird unerquicklich, wenn sie nur bestätigen will. Wenn sie ausschließlich bejahen, aufrichten, intensivieren soll, verliert sie rasch an Wirklichkeitskontakt. Dann wird sie gefällig, andächtig geschniegelt, zu schön, um wahr zu sein.

Das echte Leben klingt anders. Es kennt Brüche, Müdigkeit, Scham, Unruhe, Wiederholung, Leere. Es kennt Tage, an denen Gott nahe scheint, und Tage, an denen er schweigt. Wer nur für die hellen Stunden Lieder hat, lässt die dunklen seelsorgerlich unversorgt. Darum gehört zur Schönheit geistlicher Musik auch ihre Fähigkeit, die Risse nicht zu übermalen. Ein Choral, der Klage in sich trägt, eine Passion, die Schmerz nicht verkürzt, ein Kyrie, das Mangel nicht erklärt, sondern ausdrückt, kann schöner sein als das triumphalste Bekenntnislied.

Darin liegt das Geheimnisvolle. Das Geheimnisvolle ist nicht das Nebulöse. Nicht religiöser Dunst. Nicht die kunstvolle Verpackung eines gedanklichen Mangels. Das Geheimnisvolle beginnt dort, wo Wirklichkeit größer bleibt als unser Zugriff.

Geistliche Musik erinnert daran, dass Gott kein Gegenstand ist, den man korrekt beschreiben, atmosphärisch herbeiführen oder liturgisch verwalten könnte. Der biblische Gott ist nicht schlicht fern und auch nicht schlicht nah. Er ist gegenwärtig, ohne verfügbar zu werden. Er spricht, handelt, tröstet, erschüttert – und entzieht sich zugleich jeder Vereinnahmung. Wer diese Spannung aus der Musik entfernt, macht sie zwar eingängiger, aber auch kleiner. Das Geheimnis ist keine Störung des Glaubens. Es ist sein Atemraum.

Das Geheimnisvolle ist keine romantische Nebelmaschine. Es ist ein Gegenentwurf zur kulturellen Pflicht, alles sofort verständlich, wirksam und bewertbar zu machen. Denn wo alles nachvollziehbar, eingängig und gefühlsintensiv sein soll, bleibt wenig Raum für das Ungeklärte.



Mit 16 Jahren begann ich, regelmäßig in größeren Veranstaltungen zu spielen, die Songs auszuwählen und zu überlegen, wie Lobpreismusik die Gemeinde vor Ort am besten darin unterstützt, „mit und in Liedern zu beten“. Die Musik erfüllte einen klaren Zweck. Sie sollte Menschen im Herzen bewegen, das biblische Gottesbild widerspiegeln, eingängig sein und zum Mitsingen animieren — und im besten Falle ein Fenster zum Himmel öffnen.

Viele Jahre lang habe ich mir die tieferliegenden Fragen wenig gestellt: Mache ich im Gottesdienst meine schönste Musik? Warum sind es nicht die Lobpreislieder, die mich im Laufe meines Lebens am meisten berührt haben, sondern Songs von Sting und John Mayer, Switchfoot und James Taylor, Laith Al Deen und Silbermond und vielen anderen? Was geschieht, wenn Musik vor allem eine Funktion erfüllt? Wenn sie zwar macht, was sie soll, aber ihre Eigen-„Art“, ihr Eigenrecht verliert?

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„Das ist so schön!“

Diese Frage führt nicht zuerst zu Stilfragen, nach alt oder neu, laut oder leise, deutsch oder englisch, Bach oder Worship. Sie führt zu einer tieferen Wahrnehmung: zur Schönheit des Einfachen, Ungekünstelten, Authentischen, Unvorhersehbaren – zur Schönheit des Geheimnisvollen. Es gibt eine Form von Schönheit, die nicht vor allem gefällt und Erwartungen erfüllt, sondern den Horizont weitet: Ich habe im Jahr 2019 versucht, das einmal im Song Das ist so schön auszudrücken:

„Wir sind umgeben von Schönheit, doch wir können sie oft nicht sehn. Rund um die Uhr beschäftigt, sehn wir die Sonne nicht mehr untergehn. Wir tanzen nicht mehr im Regen, träumen nicht mehr im Sternenlicht, bis wir mit allen Sinnen, nach außen und nach innen,versinken in dem Zauber des Moments. Das ist so schön, das fängt kein Foto ein. Das ist so schön, das könnt nicht schöner sein. Tauch ein in diesen Augenblick, er ist voll Leben, voller Glück. Das ist so schön, mit Dir jetzt hier zu sein. So viele kostbare Schätze sind mit dem Herzen nur zu sehn. Wenn wirklich gute Freunde ganz ohne Vorbehalte zu uns stehn. Wenn sich nach tiefer Verzweiflung endlich wieder die Hoffnung regt, dass wir auf unserer Reise – oft tastend und ganz leise – dem Gott, der alles trägt, entgegen gehn.“

Man erkennt Schönheit daran, dass sie das Bedürfnis nach schneller Einordnung nicht bedient, sondern für einen Moment aussetzt. Weil wir so vieles in unserem Leben an Wirkung und Verfügbarkeit messen, übersehen wir diese Schönheit leicht. Und haben doch eine tiefe Sehnsucht danach. Wir werden permanent adressiert, sind aber seltener erreichbar. Reize prallen ab, bis nur noch Schlüsselreize wirken. Informationen rauschen an uns vorbei, Emotionen werden instrumentalisiert. Es mangelt weiß Gott nicht an Inhalten, sondern an Resonanz.

Das Geheimnisvolle ist keine romantische Nebelmaschine. Es ist ein Gegenentwurf zur kulturellen Pflicht, alles sofort verständlich, wirksam und bewertbar zu machen. Denn wo alles nachvollziehbar, eingängig und gefühlsintensiv sein soll, bleibt wenig Raum für das Ungeklärte. Das Tastende. Das Zerbrechliche. Dann wird lieber verkürzte Klarheit gesucht. Und wir landen beim Schlager: schön gefärbte, überzeichnete Realität.

Geistliche Musik, die diese tieferliegende Schönheit ernstnimmt, will sich nicht elitär von Gebrauchsmusik abgrenzen: sie kann gar nicht anders, als tiefer zu graben. Zu stammeln. Das Empfinden zu haben, immer scheitern zu müssen, wenn sie von Gott spricht. Denn: „Er ist zu schön. Das fängt kein Foto ein.“ Wie es in dem wunderschönen Lied Poiema von Könige & Priester so treffend zum Ausdruck kommt:

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„Meisterhaft, ohne jeden Vergleich. Exzellent bis ins kleinste Detail. Wunderbar, nur ein Wort und alles war. So steh ich auf Klippen am Rande des Meeres – von Schönheit ergriffen. als ob sie ne Welle wär. Und es klingt so verrückt, ja es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die ich wirklich bewunder, doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne bunter unter als in Wirklichkeit. Aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen. Hängst Planeten auf wie Bilder, Poiema, und nennst mich dein Meisterstück.“

Schönheit einzufangen ist keine Effekthascherei

Wenn Schönheit in kirchlichen Kontexten vereinfacht gezeichnet wird, hat das oft mit einer utilitaristischen Verschiebung zu tun: Wert entsteht dann durch Funktion, nicht mehr durch das Sein. Das betrifft Musik besonders, weil sie sich so gut als Mittel einsetzen lässt: zur Einstimmung, zur emotionalen Umrahmung, zur Schaffung eines Wir-Gefühls.

Um die Schönheit zu entdecken, müssen wir uns auf eine längere Reise begeben, denn wir müssen lernen, empfindsam zu werden, unsere Sinne zu schärfen und die Augen unseres Herzens zu schulen, um Nuancen wahrnehmen zu können.

Wahrscheinlich kennen Sie das auch: Sie stehen im Museum. Irgendein Kunststudent lässt sich in einem minutenlangen Monolog über die Feinheiten eines Werkes von Ai Weiwei als Schlüsselfigur zwischen Konzeptkunst, politischer Intervention und sozialer Kritik aus, und an Ihnen geht das alles vorbei. Sie hören ein Streichquartett von Beethoven aus seiner letzten Schaffensphase und denken nach wenigen Minuten: Warum klingt das so spröde, so unfertig, so wenig gefällig? Ihr Nachbar schließt jedoch selig die Augen, als würde sich gerade eine ganze Welt für ihn öffnen. Sie schlagen ein Kirchenlied von Paul Gerhardt auf. Erst wirkt es sprachlich eckig und gewöhnungsbedürftig. Allmählich merken Sie jedoch, dass gerade die alte Sprachgestalt eine Tiefenschärfe besitzt, die unsere moderne Gebrauchssprache oft nicht mehr erreicht. „Geschulte Aufmerksamkeit“ ist der Schlüssel, der Kunst für Menschen öffnen kann.

Wenn Musik einen Nutzen hat, ist das nicht automatisch Verrat an der Kunst. Ein einfaches Lied kann eine Gemeinde tragen, weil es leicht zugänglich ist. Ein klarer Refrain kann heilsam sein, weil er wiederholbar ist. Musik kann Trost spenden, Orientierung geben, Gemeinschaft ermöglichen. In all dem kann eine Form von Achtsamkeit zum Ausdruck kommen: Ich richte mich nach dem, was andere brauchen. Problematisch wird es dort, wo Nutzen zur einzigen Kategorie wird. Wenn Kunst nur noch nach ihrer Verwendbarkeit beurteilt wird, verliert sie ihr kostbarstes Potenzial.

„Gott bleibt unverfügbar“

Matt Redman dichtet: „You are God in heaven and I am here on earth. So let my words be few.“ Das Geheimnisvolle ist im christlichen Glauben nicht im Randgebiet verortet, es ist seine Mitte: Gott bleibt unverfügbar. Wer ihn vollständig verfügbar machen will, hat kein höheres Gegenüber mehr.

Ein verfügbarer Gott ist ein Spiegel, ein Projektionsraum, ein religiöses Werkzeug. Glaube und Musik, die nur Selbstvergewisserung liefern, können kurzfristig beruhigen, aber langfristig verengen sie das geistliche Leben. Wo Anbetung nur noch Nähe kennt, verliert sie ihre Ehrfurcht.

Wo Wirkung zum Maßstab wird, schrumpft das Geheimnisvolle und die Unverfügbarkeit gerät unter Rechtfertigungsdruck. Gott wird liefern, wenn wir liefern, lautet dann das Motto. Seine Nähe wird spürbar, wenn wir sie nur spürbar machen. Also wird Sprache suggestiver und Musik intensiviert. Inhalte werden vereinfacht.

Das Geheimnisvolle sollte der Ort sein, an dem Glaube an Tiefe gewinnt. Es ist kein dunkles Rätsel, sondern ein offener Horizont. Ein Gott, der größer bleibt als unsere Sprache, zwingt uns nicht zum Schweigen – aber er entzieht unseren Worten den Absolutheitsanspruch.

Für die geistliche Musik bedeutet das: Sie muss Gott nicht beweisen. Sie muss ihn nicht herabsingen. Sie darf ihn umkreisen. Sie darf Interpretationsräume lassen. Ihre Worte dürfen scheitern, zu kurz greifen, ohne sich dafür zu schämen – im Wissen, dass Gott größer ist als unsere Ausdruckskraft. Das ist nicht ästhetische Beliebigkeit, sondern eine Schule der Beziehung. Beziehung ist nie vollständig kontrollierbar. Sie ist verletzlich, offen, dynamisch. Reife entsteht nicht, wo wir Unsicherheiten abschaffen, sondern wo wir sie als Teil unserer irdischen Existenz begreifen.

Warum geistliche Musik Zeit braucht

Resonanz ist mehr als ein schönes Wort. Sie beschreibt eine Form innerer Antwort, die nicht reflexhaft erfolgt, sondern nachklingt. Resonanz entsteht dort, wo etwas in mir eine Stimme erhebt, die nicht so schnell wieder zum Schweigen gebracht wird. Dass Musik diesen Raum öffnet, ist keine Mystik, sondern Anthropologie. Musik ist nicht nur eine Botschaft, die man versteht. Sie ist ein Ereignis, das den ganzen Körper betrifft.

Das ist angewandte Physik: Schall ist Bewegung, Druck, Welle. Deshalb kann geistliche Musik Menschen helfen, eine passende Sprache für ihre Annäherung an Gott zu finden. Ein Lied, ein Bild oder eine Textzeile benennt ein Empfinden, das ich schon einmal hatte. Aber jetzt kann ich es besser greifen. Wer so berührt wird, erlebt nicht nur ästhetischen Genuss, sondern Zugehörigkeit. Wer sich in einem Ausdruck wiedererkennt, erlebt sich nicht mehr als isoliert in seinem Ringen, seinem Zweifel oder seinem Scheitern. Die eigene Erfahrung wird anschlussfähig.

Zugehörigkeit entsteht nicht allein durch Gleichförmigkeit, sondern durch geteilte Verwundbarkeit. So wirkt Kunst wie ein Resonanzverstärker gemeinsamer Fragen. Sie sammelt individuelle Erfahrungen, ohne sie zu vereinheitlichen, und macht sie füreinander wahrnehmbar. Menschen fühlen sich gesehen, ohne sich erklären zu müssen. Das unterscheidet ästhetische Resonanz von argumentativer Überzeugung: Sie verbindet, bevor sie klärt.

Wahrheit, die sich ereignet: Die Schönheit der Mehrdeutigkeit

In kirchlichen Debatten wird Wahrheit häufig mit Eindeutigkeit verwechselt. Doch manche Wahrheiten lassen sich nicht erklären, ohne sie zu verkleinern. Sie müssen beschrieben, erzählt, gesungen, verdichtet werden. Wenn geistliche Musik die Schönheit des Geheimnisvollen sucht, ist sie nicht primär Informationsvermittlung, sondern eine Form von Wahrnehmungsschulung. Kunst ist wahrhaftig und vielschichtig. Sie benennt Zerrissenheit. Sie fragt: Wer bin ich, und wenn ja, wie viele? Wer ist Gott, und warum erkenne ich ihn nicht mehr wieder? Was ist das Leben, und warum gleitet es mir aus der Hand?

Kunst erlaubt Ambiguitätstoleranz. Sie zwingt nicht zu einer schnellen Auflösung innerer Spannungen. Biblisch gesprochen: Sie schafft Raum für das „schon jetzt“ und das „noch nicht“.

Über Zeiten hinweg: Trost ohne Verharmlosung

Paul Gerhardt schreibt im 17. Jahrhundert im Schatten des Dreißigjährigen Krieges. Verwüstung, Hunger, Tod, religiöse Zerrissenheit prägen seinen Alltag. Seine Texte fliehen nicht in eine jenseitige Vertröstung, die das Leid ausblendet. Sie sind weder geistliche Parolen noch politische Pamphlete. „Befiehl du deine Wege“ beschreibt Gottvertrauen inmitten der Zumutungen des Lebens.

Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ wirkt bis heute so stark, weil er trotzig Geborgenheit inmitten von Gefahr für Leib und Leben bezeugt. Die Schönheit liegt in der Würde, das Dunkle nicht zu verdrängen. Hoffnung muss nicht optimistisch klingen, um Hoffnung zu sein. Sie darf fragil sein. Das Geheimnisvolle ist dabei nicht das Unverstandene, sondern das Unerschöpfliche.

Musik gibt dem Ungeordneten eine Form, ohne es vorschnell zu befrieden.

Gefährdete Schönheit: Manipulation, Personalisierung, Verfügbarkeitsdruck

Wenn geistliche Musik primär als Stimmungsregler eingesetzt wird, wird der Körper zur Steuerungseinheit: Störung gilt als Fehlfunktion, Leere als Problem, Stille als Risiko. Dichte ist ein ästhetisches Mittel, aber sie ist auch eine kulturelle Geste. Wenn alles permanent voll

ist, bleibt wenig Raum für Resonanz. Resonanz braucht Räume: Zeiten der Stille, laut und leise, Nachhall, Pausen, die nicht sofort wieder

gefüllt werden. Wo Menschen sich tief angesprochen fühlen, suchen sie oft ein Gesicht zur Erfahrung. Das ist psychologisch nachvollziehbar und in Zeiten von Plattformlogiken systemisch verstärkt. Es ist ein System entstanden, das Lobpreisleiter zu Celebrities erklärt hat. Dann wird aus geistlicher Musik schnell ein Format, das liefern muss: die richtigen Emotionen, die richtige Intensität, das passende Ergebnis.

Das Geheimnisvolle verkümmert, weil es nicht kalkulierbar ist. Die Gegenbewegung ist nicht Rückzug in Nischen oder Nostalgie. Es ist eine Reifefrage: Wie gestalten wir musikalische Praxis so, dass Teilhabe wieder wahrscheinlicher wird? Und wie schützen wir zugleich das Geheimnisvolle vor dem Zugriff des Machbaren?

Arne Kopfermann, Jahrgang 1967, ist Musiker, Autor, Blogger und Keynote Speaker. Ende Mai ist in Zusammenarbeit mit Kris Madarász das Album „Nichts außer Licht“ mit neuen Hymnen für die Kirche erschienen – das sich an den Maßstäben dieses Artikels messen lassen will. 2027 veröffentlicht er im Neukirchener Verlag das Buch „Das Unbegreifliche spürbar machen – Wie Musik in der Kirche wieder zur Kunstform wird.“

Dieser Artikel ist im Psychologie- und Seelsorgemagazin P&S erschienen. P&S wird vom SCM Bundes-Verlag herausgegeben, zu dem auch Jesus.de gehört.

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