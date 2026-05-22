O’Bros an Fans: „Wir brauchen eure Hilfe!“

Der Ticket-Dienstleister der christlichen Hip-Hop-Band O’Bros ist insolvent. Für die Finanzierung ihrer Himmelfahrts-Tour fehlen dadurch mehr als 100.000 Euro.

Das christliche Hip-Hop-Duo O’Bros steht nach der Himmelfahrts-Tour vor finanziellen Problemen. Wie Maximilian und Alexander Oberschelp in ihrem Instagram-Kanal mitteilten, ist ihr Ticket-Dienstleister insolvent. Dadurch fehlen den Musikern laut eigenen Angaben mehr als 100.000 Euro zur Deckung der aktuellen Tourkosten. Vom 13. bis 16. Mai spielten die Brüder vier Konzerte in Siegen, Düsseldorf, Dresden und Karlsruhe. Üblicherweise werden Ausgaben für Hallen, Technik und Personal aus den Ticketeinnahmen bezahlt. Wegen der Insolvenz des Dienstleisters sei dieses Geld jedoch nicht ausgezahlt worden.

- Werbung -

„Frieden im Herzen“

Den genauen Fehlbetrag könnten sie aus rechtlichen Gründen nicht nennen, erklären die Musiker. Trotz der schwierigen Situation seien sie zuversichtlich und betonten, sie hätten „Frieden im Herzen“. Gott werde sie versorgen, sagten sie in dem Video. Rückblickend auf die Tour erklärten sie: „Es hat sich zu 100 Prozent gelohnt.“

Aufgrund der Situation bitten die O’Bros um Spenden – direkt, oder durch den Kauf von speziellen Support-Artikeln. Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Musiker.

Die O’Bros (Maximilian und Alexander Oberschelp) verbinden Hip‑Hop mit christlichen Inhalten. Größere Bekanntheit erlangten sie 2019 durch den Gewinn des SPH‑Bandcontests. Mit ihrem Album „To be honest“ erreichten die O’Bros 2025 Platz eins der deutschen Albumcharts.

Dies könnte euch auch interessieren: