Blessing Offor: My Tribe

R&B, Soul, Pop und afrikanische Elemente – Blessing Offor bringt das alles in 14 Tracks zusammen. Er richtet sich darin an seinen „Tribe“, die Leute seiner nigerianischen Heimat. Weil er auf einem Auge nichts sehen konnte, verließ er im Alter von sechs Jahren Nigeria, um in den USA die beste medizinische Behandlung zu bekommen. Doch vier Jahre später erblindete er komplett.

Blessing entwickelte ein ausgeprägtes Hörvermögen. Heute kann er mehrere Instrumente spielen und hat eine Stimme, die für jeden Radiosender ein Geschenk wäre. Mein Lieblingssong ist „Brighter Days“, der auch in der Grey’s Anatomy zu hören ist. Die Message dahinter lautet, dass nach den schwierigsten Herausforderungen bessere Zeiten kommen werden. Was für ein mutmachendes und authentisches Album, von einem Menschen, der einige Probleme durchleben musste!

Für Fans von:

reingehört_Erika Weiß