FLAME: Word And Water

Der thematische Schwerpunkt des Albums ist die Taufe und ihre Bedeutung. Mir gefallen die klaren Aussagen und dass der Künstler es geschafft hat, in die mitreißenden Tracks so viele Bibelstellen und Zitate einzuflechten. Wer gerne guten Rap hört und sich starke Texte geben will, ist hier richtig. Die einzelnen Titel bringen unterschiedliche Stimmungen rüber und es wird nicht langweilig.

Neben den klassischen Tracks, wie man sie mit elektronischen Beats und schnellen Rhythmen erwartet, gibt es außerdem noch vier sogenannte Catechisms: Die musikalisch untermalten Texte werden nicht gerappt, sondern gesprochen. Nur das letzte Lied des Albums fällt als neue Aufmachung des alten Kirchenliedes „Water, Blood and Spirit crying“ definitiv aus der Reihe.

Für Fans von: Trip Lee, Andy Mineo, Tedashii, Lecrae, Social Club Misfits

reingehört_Karin Fabrizius