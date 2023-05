Pastor Mike Jr.: Impossible

- Werbung -

„Amazing“ ist nicht nur der Titel des fünften Liedes des Albums „Impossible“, sondern auch das Album selbst. Aus 15 Songs bestehend, regt es wortwörtlich zum Tanzen an. Der Interpret Pastor Mike Jr. schafft mit seiner eindringlichen Stimme eine außergewöhnliche – und etwas gewöhnungsbedürftige, muntere Stimmung. Entspannend ist die Musikrichtung zu Beginn nicht, jedoch das richtige für eine lange Autofahrt oder einen motivierenden Start in den Tag.

Besonders der Text der Lieder ist sehr aussagekräftig. Im Song „Able“ singt der Interpret folgendes: „My God is able“, und das ist für mich, was das Album zusammenfasst und die Grundlage der Lieder ist. Diese Hauptaussage ist ermutigend und regt dazu an, nach dem Unmöglichen zu suchen, es zu ermöglichen und so die Wunder des Alltags bewusst wahrzunehmen.

Für Fans von: Kierra Sheard, Anita Wilson, Kenny Lewis & One Voice, Gene Moore, DOE

reingehört_Angelika Berger