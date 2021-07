Aktion Hoffnungsschimmer: gemeinsam für die Hochwasser-Opfer

Die Flutkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands hat viele Menschen schwer getroffen. Mit einer Gebets- und Spendenaktion wollen Christen verschiedener Denominationen ein Zeichen der Hoffnung setzen.

- Werbung -

Die Aktion „Hoffnungsschimmer – gemeinsam für die Menschen in der Flutkatastrophe“ wird am 28. Juli um 19 Uhr in der evangelischen Thomas-Kirchgemeinde in Bonn Bad Godesberg stattfinden. Dieser Stadtteil ist von der Flut besonders stark betroffen. Die Veranstaltung wird auf dem YouTube Kanal „Deutschland betet“ und von Bibel TV übertragen.

Das Programm soll laut Pressemitteilung aus einer Mischung von Gebet, Inspiration und Musik bestehen und eher „leisere Töne“ anschlagen. Mitwirkende vor Ort sind unter anderem Pfarrer Oliver Ploch (Bonn), Superintendent Matthias Mölleken (Rheinische Kirche), Mario Wannschaffel (Evangelische Allianz Bonn), Florian Stielper (Campus für Christus) und Johannes Hartl (Gebetshaus Augsburg).

Für Musik sorgen Luna Simao, Batomae, Adina Mitchell und die Band Good Weather Forecast. Auch Poetry Slammer Marco Michalzik wirkt beim Programm mit.

In Kooperation mit dem humanitären Hilfswerk GAIN sowie lokalen Hilfskräften wollen die Initiatoren Gruppen von freiwilligen Hilfskräften zusammenstellen. Außerdem sollen Hilfs- und Hygienepakete gesammelt werden.