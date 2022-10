Allianz-Gebetswoche: „Lichter in einer dunkler werdenden Welt sein“

- Werbung -

Bei der Allianz-Gebetswoche im kommenden Januar beten Christen weltweit unter dem Motto „Joy – Freude“. Die Gebetstreffen sollen „Lichter in einer immer dunkler werdenden Welt“ sein, sagt Reinhardt Schink, Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD). Die Energiekrise und die vielen anderen Erschütterungen würden den Menschen zunehmend Sorgen bereiten. „Freude trotz Angst und Unsicherheit, nicht weil wir alles im Griff hätten, sondern weil wir uns in Gottes Hand geborgen und auch von Jesu Fürbitte getragen wissen“, betont Schink.

Die Gebetswoche vom 8. bis 15. Januar 2023 findet nach Angaben der EAD in 35 Ländern Europas sowie weiteren Ländern außerhalb Europas statt. In Deutschland werden sich Christinnen und Christen in rund 900 Ortsallianzen zum Gebet treffen. Begleithefte, Plakate und vorbereitete Unterlagen zur Gestaltung der Allianz-Gebetswoche können kostenlos bei der Evangelischen Allianz bestellt oder auf der Webseite heruntergeladen werden.