Allianzkonferenz 2023: Teilnahmebeitrag entfällt

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) hat beschlossen, bei der diesjährigen Allianzkonferenz in Bad Blankenburg vom 26. bis 30. Juli keine Teilnahmegebühr zu erheben. Auch eine Anmeldung sei nicht erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch den freien Zutritt erhofft sich die EAD eine größere Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern als in den letzten zwei Jahren unter Corona-Bedingungen.

Der Konferenzausschuss hat sich entschieden, die Allianzkonferenz rein über Spenden zu finanzieren. Für einige Zusatzveranstaltungen sowie die Übernachtung auf den Zeltplätzen ist jedoch eine kostenpflichtige Anmeldung nötig.