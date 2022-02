Anweisung für Christen: „Während Olympia unsichtbar bleiben“

Das christliche Hilfswerk Open Doors wirft China vor, die Einschränkungen der Glaubensfreiheit zu den Olympischen Spielen noch einmal verschärft zu haben. Das Teilen religiöser Inhalte wird auch im Internet zunehmend schwieriger.

Die ohnehin „engmaschige Kontrolle“ von Christinnen und Christen sei ausgeweitet worden. Laut einer Meldung von Open Doors hätten Kirchenleiter in der Hauptstadt Peking im Vorfeld der Spiele die behördliche Aufforderung erhalten, „in der Öffentlichkeit unsichtbar zu bleiben, um Konflikte zu vermeiden“. Wer kirchliche Aktivitäten außerhalb der Sonntaggottesdienste durchführe, müsse mit Verhören, Geld- oder auch Haftstrafen rechnen.

Am 1. März tritt in China zudem eine Verordnung in Kraft, mit das Teilen religiöser Inhalte deutlich eingeschränkt werden soll, kritisiert das Hilfswerk. Beschlossen und veröffentlicht wurde dies auf der „Nationalen Konferenz über religiöse Arbeit“ im Dezember 2021. Demnach dürfen etwa Online-Predigten nur von religiösen Gruppen, Schulen und Kirchen organisiert und durchgeführt werden, die über eine „Lizenz für religiöse Informationsdienste im Internet“ verfügen. Der Erwerb dieser Lizenz sei jedoch mit Auflagen verbunden, die die Glaubensfreiheit stark einschränkten. Private Blogs mit christlichen Inhalten sind dann nicht mehr zulässig.