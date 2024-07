Attacke auf dem Bodensee: Bootfahrer rammt christliche Gruppe

Eine christliche Gruppe evangelisierte in einem Mietboot auf dem Bodensee und wurde währenddessen angegriffen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Die sechsköpfige Crew im Alter von 16 bis 23 Jahren verkündete von einem Mietboot aus per Megafon «die Frohe Kunde Jesu», wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin attackierte sie ein 37-Jähriger mit einem größeren Schlauchboot, das über einen Festrumpf verfügte.

- Werbung -

Der Angreifer stieß den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag vor dem Freibad in Friedrichshafen mindestens drei Mal gegen das Mietboot. Einer der christlichen Verkündiger ging dabei über Bord und verletzte sich leicht am Bein. Im Rumpf des Boots entstand ein Riss.

Durch die heftigen Fahrmanöver des Mannes legte sich das Mietboot so schief, dass sich Wasser darin sammelte. Außerdem fuhr der Tatverdächtige mehrfach auf den über Bord Gegangenen zu und drehte erst im letzten Moment ab.

Hausdurchsuchung: Beschlagnahmung von zwei Gewehren

Die christliche Gruppe informierte die Wasserschutzpolizei. Die konnte den Angreifer abpassen, als er an Land ging. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, ließen die Beamten Blut abnehmen. Bei ihm zu Hause entdeckte die Polizei zwei Gewehre, die sofort beschlagnahmt wurden.

Der Vorfall wird voraussichtlich ein Strafverfahren nach sich ziehen. Dem Tatverdächtigen werden der gefährliche Eingriff in den Schiffsverkehr, gefährliche Körperverletzung und weitere Delikte vorgeworfen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.