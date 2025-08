Jesus am Ballermann

Mitten im Partytrubel veranstaltet eine christliche Jugendgruppe Gottesdienste am Strand. Ihr Thema: „Party, Sex und Drogen – und was Gott dazu sagt“.

Wie der WDR berichtet, feiere die Jugendmissionsgemeinschaft Bielefeld derzeit Gottesdienste am Strand von Mallorca – mitten im Trubel des Ballermanns. Zwischen Megapark und Meerblick predigen und singen junge Christinnen und Christen unter einem beleuchteten Kreuz. Sie kommen mit Urlaubern ins Gespräch. Die Themen der Kurz-Gottesdienste seien bewusst lebensnah gewählt: „Party, Sex und Drogen – und was Gott dazu sagt“. „Gerade hier sind viele offener, als man denkt“, sagt Mitorganisator Johannes Baumann.

Laut dem Bericht wolle der christliche Verein die Lehren des Evangeliums und den Glauben an Gott verbreiten und so „Jugendliche und junge Erwachsene für einen Lebensstil von Erweckung und Mission“

animieren. Auch praktische Hilfe gehört dazu: So sind sogenannte „Street Angels“ unterwegs, um stark alkoholisierte Touristen sicher ins Hotel zu bringen. Die Reaktionen der Passanten seien gemischt – manche blieben neugierig stehen, andere zögen kopfschüttelnd weiter.

Ein Highlight: Der christliche Rapper Niels Petersen alias R.E.A.L erzählte am Strand von seiner Vergangenheit als Drogendealer und seiner Bekehrung im Gefängnis.

Seit 15 Jahren werden solche Einsätze am Ballermann organisiert – in diesem Jahr an sieben Abenden zwischen dem 3. und 10. August.

