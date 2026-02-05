Kindernothilfe: Genitalverstümmelung immer noch weit verbreitet

Sifa wurde als Kind verstümmelt – so wie Millionen Mädchen jedes Jahr. Dank der Kindernothilfe kämpft sie heute gegen diese unmenschliche Tradition.

Schmerzen, Infektionen, traumatische Belastungen: Die Folgen einer Genitalverstümmelung begleiten die Opfer ein Leben lang, beklagt die Kindernothilfe. Sifa (Name geändert) wurde als Kind verstümmelt und später selbst zur Beschneiderin. Heute reist sie mit Unterstützung der Kindernothilfe von Dorf zu Dorf und klärt über die Folgen weiblicher Genitalverstümmelung auf. Sie erzählt von ihren eigenen Erfahrungen: „Am schlimmsten waren die ersten 15 Tage. Ich war sehr krank und konnte mich kaum bewegen“. Bei der Geburt ihrer ersten Tochter traten Komplikationen als Folge der Verstümmelung auf. „Nach all dem Schmerz habe ich beschlossen: Meine Kinder sollen dieses Schicksal niemals erleiden müssen“.

Die Kindernothilfe betont die Schwere dieser Menschenrechtsverletzung: Die Opfer sind meist sehr jung und haben kaum Chancen, diesem brutalen Ritual zu entgehen. Besonders in afrikanischen Ländern wie Somalia sei die Praxis tief verwurzelt. Mangelnde Bildung gilt als eine der Hauptursachen. Befürworter der Genitalverstümmelung, oft religiöse Führer, behaupten, der Ritus sei für „sexuelle Reinheit“ notwendig. Hier brauche es gesundheitliche Aufklärung und Sensibilisierung Familien, Lehrkräften und Polizei, so die Kindernothilfe. Das Hilfswerk unterstützt die Aufklärungsarbeit vor Ort durch Schulungen, TV- und Radiospots. Ehemaligen Beschneiderinnen werden berufliche Alternativen gezeigt, um Geld zu verdienen, beispielsweise durch Nähkurse.

„Frauen wie Sifa sind heute mutige Kämpferinnen, die sich in ihren Dörfern gegen Genitalverstümmelung einsetzen“, so die Kindernothilfe. „Doch es gibt noch viel zu tun!“ Für diese Arbeit bittet die Kindernothilfe um Spenden.

Ein Video zum Thema hat die Kindernothilfe auf ihrer Homepage veröffentlicht.