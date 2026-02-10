Jesus.de unterstützen!
Ein Feuerwehrmann läuft an einem Feuerwehrauto vorbei.
Symbolbild: iStock / Getty Images Plus / Lawrey

Mann zündete Kirche an, weil ihm kalt war

Er warf Gesangsbücher in die Gebetskerzen: In Niederösterreich wurde ein Mann wegen Brandstiftung festgenommen.

Am Samstagmittag löschte die Freiwillige Feuerwehr in Bruck an der Leitha (Österreich) einen Kirchenbrand. Dies teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Pfarrer und einige Passanten berichteten demnach, der Beschuldigte habe in der Nebenkapelle der Kirche „Zeitschriften und mehrere Gebets- und Gesangsbücher in die brennenden Gebetskerzen geworfen, um ein Feuer entstehen zu lassen.“ Den Kerzenständer habe er anschließend mit dem Fuß umgetreten. Das auslaufende Kerzenöl habe den Brandherd vergrößert.

Dem anwesenden Pfarrer und einem Passanten sei es nicht gelungen, das Feuer mit dem Feuerlöscher zu löschen. Sie alarmierten die Feuerwehr. Der 51-jährige Beschuldigte, der sich mit dem Pfarrer in polnischer Sprache verständigen konnte, habe angegeben, „dass er die Kirche anzünden wollte, weil ihm kalt war“.

Der Beschuldigte wurde von den Bediensteten der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha vorläufig festgenommen, heißt es. Im Verhör, bei dem auch ein polnischer Dolmetscher anwesend war, habe er ein umfassendes Geständnis abgelegt. Im Anschluss sei er in eine Justizanstalt eingeliefert worden. Eine genaue Schadenssumme sei noch nicht bekannt.

