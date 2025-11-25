Nigeria: Hunderte Kinder und Gläubige entführt 

Bewaffnete haben in Nigeria mehr als 300 Kinder und Lehrer aus einer katholischen Schule entführt. Auch eine Kirche wurde überfallen.

Bewaffnete Kämpfer haben im Bundesstaat Niger 303 Kinder und 12 Lehrer aus einer katholischen Grund- und Sekundarschule verschleppt. Dies berichtet das Portal ref.ch. Zuvor wurden 25 Mädchen aus einer staatlichen Schule im Bundesstaat Kebbi entführt. Kurz darauf überfielen Angreifer außerdem eine Kirche im Bundesstaat Kwara und nahmen 38 Gläubige als Geiseln. Mehrere Menschen wurden bei den Angriffen erschossen, heißt es.

Nach Angaben der Christlichen Vereinigung Nigerias (CAN) konnten 50 der entführten Kinder inzwischen fliehen und zu ihren Familien zurückkehren. Dennoch befinden sich noch 253 Schüler in der Gewalt der Kidnapper. Die 38 aus der Kirche entführten Personen wurden laut dem Gouverneur von Kwara inzwischen freigelassen. Für die jüngsten Entführungen habe bislang keine Gruppe öffentlich Verantwortung übernommen. In der betroffenen Region seien bewaffnete kriminelle Gruppen besonders aktiv. Anders als Islamisten verfolgen diese mit den Entführungen keine politischen Ziele, sondern wollen Geld erpressen.

Als Reaktion auf die Massenentführung hat die Regierung laut einem Bericht der Tagesschau kurzfristig landesweit fast 50 Internate geschlossen. Mit Entführungen lasse sich sehr viel Geld verdienen, erklärt Effiong Ikemesit von der Sicherheitsfirma SBM Intelligence Consultancy. Zwischen Juni 2024 und Juni 2025 wurden laut Zahlen von SBM über 4.700 Menschen verschleppt, mindestens 762 getötet. Lösegeldzahlungen sind offiziell verboten, doch Familien verkaufen oft alles, um Angehörige freizukaufen. Die wirtschaftliche Krise und die Abwertung der Landeswährung Naira verschärfen die Lage zusätzlich.