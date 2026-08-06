Wehrpflicht in der Schweiz: Bundesrat bittet Kirchen um Entschuldigung

Pfarrer können seit Juni wieder zum Militärdienst eingezogen werden. Nun hat Bundesrat Martin Pfister die Kirchen um Entschuldigung gebeten, weil sie zuvor nicht in die Beratungen einbezogen wurden.

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Wie ref.ch berichtet, hat Bundesrat Martin Pfister die Kirchen in der Schweiz um Entschuldigung gebeten. Hintergrund ist die neue Regelung, nach der Pfarrer nicht länger automatisch von der Wehrpflicht ausgenommen sind (Jesus.de berichtete). Besonders für Ärger sorgte, dass die Kirchen an den Beratungen vor dem Beschluss nicht beteiligt waren.

Pfister sprach in einem Schreiben an die Kirchen von einem Versehen und bedauerte das Vorgehen. Gleichzeitig betonte er die wichtige Rolle von Geistlichen in Not- und Krisensituationen. „Wir sind uns der Bedeutung von Geistlichen in ausserordentlichen Lagen sehr bewusst“, schrieb der Verteidigungsminister. Kirchenvertreter reagierten erleichtert und zeigten sich mit der Antwort des Bundesrats zufrieden.

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