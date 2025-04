Weltrekord: Das größte Kreuz steht auf einem Massengrab

Fast so hoch wie der Kölner Dom: Das größte Kreuz der Welt steht auf einer Gedenkstätte in der Nähe von Madrid. Es erinnert an die blutige Zeit unter dem Diktator Franco.

Von Tim Bergen

Das frei stehende Kreuz auf der Bergkette Sierra de Guadarrama hält mit 152,4 Metern einen Weltrekord: 2022 wurde das Bauwerk ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. Die Freiheitsstatue in New York ist beispielsweise „nur“ 93,1 Meter hoch. Das Kreuz besteht aus Beton und ist mit Granit verkleidet. Die Arme messen jeweils 46,4 Meter. Skulpturen der vier Evangelisten zieren die Basis des Kreuzes. Der Bau wurde von den Architekten Diego Méndez und Pedro Muguruza entworfen.

Das Kreuz steht auf der weitläufigen Gedenkstätte „Valle de Cuelgamuros“. Früher hieß der Ort „Valle de los Caídos“, was „Tal der Gefallenen“ bedeutet. Das Tal liegt in der Nähe von Madrid – genauer in San Lorenzo de El Escorial. Direkt unter dem Rekord-Kreuz wurde eine Kathedrale in den Berg gebaut. In den unterirdischen Krypten der Kathedrale liegen circa 34.000 Tote begraben. Die gesamte Gedenkstätte erinnert heute an die Opfer des spanischen Bürgerkriegs und hat für viele Kontroversen gesorgt.

Die blutige Geschichte der Gedenkstätte

Der Gedenkort wurde während der Diktatur unter Francisco Franco im Jahr 1959 eingeweiht – kurz nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs (1936–1939). Der Bau erfolgte zum Großteil durch die Zwangsarbeit politischer Gefangener, unter zum Teil prekären Bedingungen. Es diente nach dem Sieg der Faschisten als Symbol für die nationalistische Ideologie des Regimes. Der Bürgerkrieg war ein innerstaatlicher Konflikt zwischen den Republikanern und den Nationalisten, unterstützt von faschistischen Regimen wie dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien.

Das Tal der Gefallenen sollte laut Franco „die Versöhnung der Spanier“ symbolisieren – tatsächlich aber war es lange Zeit ein Ort des einseitigen Gedenkens an die nationalistischen Opfer. Circa 34.000 Tote aus beiden Lagern wurden dort beigesetzt, allerdings oft ohne Zustimmung oder Wissen der Angehörigen, besonders im Fall der Republikaner. Viele von ihnen wurden in Massengräbern anonym bestattet.

Kontroverse und Rolle der Kirche

Der Ort ist in der spanischen Erinnerungskultur stark umstritten. Dabei spielt auch die katholische Kirche eine unrühmliche Rolle. Ihr wird im Allgemeinen von Kritikern vorgeworfen, den Diktator Franco unterstützt zu haben und stiller Mitwisser seiner Taten gewesen zu sein. Das zeige auch der Umgang der Kirche mit der Gedenkstätte. So hatte beispielsweise Papst Johannes XXIII. die Höhlenkirche auf dem Gelände ein Jahr nach ihrer Einweihung 1960 zur Basilika erhoben – und damit zu einem heiligen Ort erklärt. Bis heute werden dort täglich Messen von den Benediktinermönchen abgehalten, die für die Leitung der Basilika verantwortlich sind. Ein weiterer Punkt, der für viel Kritik sorgte: Neben dem Faschisten José Antonio Primo de Rivera wurde auch Franco im Tal der Gefallenen beigesetzt – ohne Einwand der Kirche. Seine Beisetzung machte den Ort zusätzlich zu einem Symbol des Franquismus.

Umbenennung und Neudeutung

Die Gedenkstätte wurde aufgrund der anhaltenden Kritik von der Regierung im Jahr 2009 für unbestimmte Zeit geschlossen und 2012 wiedereröffnet. Nach jahrelangen Debatten wurde Francos Leiche im Oktober 2019 exhumiert und auf einen zivilen Friedhof umgebettet – ein Schritt, der den Versuch markiert, mit dem diktatorischen Erbe des Ortes aufzuräumen. Inzwischen firmiert das Gelände offiziell unter dem Namen Valle de Cuelgamuros – ein symbolischer Akt zur Umbenennung und Neudeutung des Areals als Gedenkort für alle Opfer des Bürgerkriegs.

