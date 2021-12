Berliner Hotels kochen für Obdachlose

Acht Hotels kochen insgesamt 2.400 warme Mahlzeiten für den Kältebus der Berliner Stadtmission. Es war ungewiss, ob die Aktion dieses Jahr stattfinden würde.

- Werbung -

Jedes Hotel bietet im Wechsel vom ersten Weihnachtstag an bis Neujahr ein warmes, deftiges Abendessen für jeweils 300 Gäste, teilte die Stadtmission am Dienstag in Berlin mit. Die seit 15 Jahren bestehende Tradition auf Initiative des Hotels InterContinental Berlin helfe, Bedürftige in Berlin zu versorgen.

„Seit Corona unser aller Leben beeinflusst, ist einfach alles anders geworden und gerade, weil diese Krise die Hotellerie sehr stark getroffen hat, war es ungewiss, ob wir diese Aktion weiterführen können“, erklärte Christiane Reisberger, Office Managerin des Berliner Intercontis. Reisberger koordiniert die Hotel-Initiative den Angaben zufolge seit Jahren. Sie freue sich, „dass sich die anderen Hotels schnell und unbürokratisch entschieden haben, diese Hilfe für die Notleidenden in dieser Stadt auch in diesem Jahr zu ermöglichen“.

Link: Hier geht es zur Webseite der Berliner Stadtmission.