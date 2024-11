Bibel-App „YouVersion“ erreicht 800 Millionen Downloads

Erst Flop, dann top: Wie die Bibelapp „YouVersion“ mit etwas Verzögerung durch die Decke ging.

Alles begann mit einer einfachen Website: Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Christian Brodcasting Network (CBN) nutzen inzwischen 800 Millionen Menschen die Bibel-App „You Version“ in 70 verschiedenen Sprachen – dazu kommen 2000 Übersetzungen. Dieser Erfolg war zu Beginn nicht vorstellbar.

„Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es ohne Hindernisse losging und alles ein großer Erfolg war. Die Realität sah anders aus: Die Website war ein Misserfolg, obwohl uns einige Türen geöffnet wurden und viele Menschen gemeinsam daran gearbeitet hatten“, erinnert sich der You-Version-Gründer und US-Amerikaner Bobby Gruenewald.

Er suchte nach einer einfacheren Möglichkeit, die Bibel digital und einfach lesen zu können. Die Lösung, die er sich vorstellte, war allerdings noch nicht auf dem Markt.

Die Entstehung der Bibel-App

„Und so kündigte Steve Jobs Anfang 2008 an, dass es möglich sein würde, Apps für das iPhone zu entwickeln und ein brandneues Ding namens ‚App Store‘ zu schaffen“, erklärt er. Da er nicht wusste, was eine App ist, rekrutierte er einen 19-Jährigen in seinem Team, um das zu entwickeln, was die Welt heute die „Bibel-App“ nennt. Sie begann als eine von 200 kostenlosen Apps im Apple Store. In der ersten Woche luden mehr als 80.000 Menschen die App herunter.



Heute werde die Bibel App mehr als 270 Mal pro Sekunde geöffnet. „Zwischen 10 und 12 Millionen pro Monat“, so Gruenewald. „Das sind neue Geräte, die die Bibel-App installieren.“

Gruenewald glaubt, dass der Anstieg Teil eines größeren, globalen Trends ist: „Die Behauptung, dass die Menschen nicht mehr in der Bibel lesen, stimmt einfach nicht. Wir haben Beweise und Daten, nicht nur eine Umfrage, die irgendjemand irgendwo gemacht hat, die zeigen, dass es eine weltweite Bewegung gibt, die sich mit der Bibel beschäftigt.“ Er erklärt weiter: „Wir sollten also mit diesem Wissen ermutigt werden, dass Gottes Wort sehr lebendig und gut ist, und dass es mehr denn je in der Geschichte der Menschheit für die heutige Kultur von Bedeutung ist.“

