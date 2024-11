CDU-Generalsekretär: Wahlkampf sollte an Weihnachten ruhen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat für eine Wahlkampfpause an Weihnachten plädiert. Er selbst will in die Kirche gehen.

Der 47-jährige CDU-Politiker geht an Weihnachten in die Kirche. „Und da sind wir alle mit unseren Familien zusammen“, sagte der Politiker der «Bild am Sonntag». «Da sollte der Wahlkampf ruhen.» Er gehe davon aus, dass es ab dem 1. Januar richtig «zur Sache» gehe.

Wahlkampf auf Weihnachtsmärkten hält Linnemann nicht für angebracht. Man werde ihn und Unions-Fraktionschef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz zwar sicher auf solchen Veranstaltungen sehen, «aber ich finde, dass Weihnachtsmärkte nicht der richtige Ort sind, um Wahlkampf zu machen», sagte der CDU-Generalsekretär. «Die Leute würden nur mit dem Kopf schütteln.»

Nach dem Aus der Ampel-Koalition haben sich Union und SPD auf den 23. Februar für Neuwahlen geeinigt.