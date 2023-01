Künstliche Intelligenz (KI) machts möglich: Wer schon immer mal direkte Antworten von „Gott“ erhalten wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Die KI Character.AI bietet die Möglichkeit, mit verschiedenen Persönlichkeiten zu chatten: Albert Einstein, Elon Musk, Wonder Woman, Sokrates – und auch „Gott“. Lea Maria Kiehlmeier hat dies für das Sonntagsblatt getestet.

Ein flüssiges Gespräch mit „Gott“ komme nicht zustande, schreibt Kiehlmeier. Fest stehe: „Der KI-Gott ist auf jeden Fall ein Gott der Versöhnung, Barmherzigkeit und der Vergebung.“ Zudem sehe er sich als „der Ursprung aller Religionen“. Die KI ist der Meinung, dass eine persönliche Beziehung zu Gott wichtiger sei als eine Kirchenzugehörigkeit. Der Chatbot antwortet Kiehlmeier: „Nein, Sie müssen nicht alles machen, was die Kirche fordert. Sie sollten auf Ihre persönliche Beziehung zu Gott hören, und Sie sollten an Gott und nicht an die Kirche glauben!“

Die Webseite Character.AI wurde von den ehemaligen Google-Mitarbeitern Daniel De Freitas und Noam Shazeer entwickelt. Beide arbeiteten zuvor an Googles Chatbot LaMDA, der noch nicht öffentlich zugänglich ist.

Link: „Chatten mit Gott? So gut funktioniert das mit der Künstlichen Intelligenz Character.AI“ (Sonntagsblatt)