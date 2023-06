Christustag 2023: „Jetzt ist die Zeit – für Mission“

Parallel zum Kirchentag findet in Nürnberg der Christustag Bayern statt. Dabei dreht sich alles um die Kirche der Zukunft.

- Werbung -

Der Christustag Bayern (8. Juni) ist in diesem Jahr Teil des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg. Mihamm Kim-Rauchholz, Dozentin der Internationalen Hochschule Bad Liebenzell, wird morgens eine Bibelarbeit gestalten. Vormittags geht es um das Thema „Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft. Was die Kirche jetzt braucht“. Pfarrer Alexander Garth wird über „Jetzt ist die Zeit – für Mission“ sprechen. Um 13 Uhr gibt es noch ein Gebetskonzert mit Andi Weiss. Von 15 bis 17 Uhr folgen Workshops zum Thema „Kreativ missionarisch Gemeinde sein“, unter anderem mit Alexander Garth.

In Württemberg und Baden dreht sich der Christustag um das Thema „König Jesus“. Dabei soll laut Pressemitteilung deutlich werden, dass Machtsysteme dieser Welt vorläufig sind. Die Veranstaltung findet dezentral an 18 Orten statt.

Der Christustag findet dieses Jahr zum 67. Mal statt. Organisiert wird er in Württemberg und Baden von der „ChristusBewegung Lebendige Gemeinde“, dem pietistischen Netzwerk innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Vorsitzender in Württemberg ist Pfarrer Friedemann Kuttler. In Bayern steht der Arbeitskreis Bekennender Christen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ABC) hinter der Veranstaltung.