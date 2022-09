„Das Gefühl, dass etwas Dämonisches neben mir sitzt und mich anstarrt“

Celina leidet unter heftigen Albträumen und Schlafparalysen. Sie fürchtet sich davor, einzuschlafen – bis „Engel“ die Dämonen in die Flucht schlagen.

Von Celina Röhl

Als Teenager litt ich stark unter Schlafstörungen, hatte regelmäßig Albträume und Schlafparalysen, das heißt: vorübergehenden Verlust der Muskelfunktion während des Schlafs, mit heftigen Symptomen – Atemnot, Angstzuständen, Halluzinationen, dem Gefühl, dass jemand im Raum wäre, etwas mich nach unten drückte oder ich bald sterben müsste. Zu wissen, dass ich „nur träumte“, hat es nicht leichter gemacht. Es war so schlimm, dass ich mich davor gefürchtet habe einzuschlafen.

Einmal lag ich in meinem Bett und das Gefühl, dass etwas Böses, Dämonisches neben mir sitzt und mich anstarrt, löste mal wieder Panik in mir aus. Ich wollte wegrennen, doch es war mir unmöglich, mich zu bewegen oder nach diesem Etwas umzusehen. Ich wollte um Hilfe schreien, konnte aber keinen Laut hervorbringen, bekam keine Luft.

Keine Chance aufzuwachen

Verzweifelt versuchte ich aufzuwachen. Aber wie immer bei diesen Träumen hatte ich keine Chance. Ich weiß nicht, wie lange ich so in dieser Schwebe zwischen Schlafen und Wachsein feststeckte. Schlafparalysen können bis zu zwei Minuten dauern, aber sich wie eine Ewigkeit anfühlen.

Irgendwann gab ich es auf und versuchte stattdessen, wieder tiefer in den Schlaf zu fallen. Bei dem Versuch, mich zu beruhigen, kam mir das Lied „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ in den Sinn. Das sang ich ab und zu, wenn es mir beim Gassigehen im dunklen Wald etwas mulmig wurde. Doch ich konnte ja nicht atmen, geschweige denn singen. Also sagte ich mir den Text des Liedes in Gedanken auf: „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht.“

Und dann plötzlich hörte ich die nächste Strophe. Eine Stimme. Jemand, der das, was ich nur denken konnte, laut sang: „Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit.“ Ich erschrak so sehr, dass ich augenblicklich hochfuhr. Wach.

In meinem Zimmer war es still. Da war nichts, nur absoluter Frieden. Und ich wusste sofort: Das war Gott. In dieser Nacht konnte ich direkt wieder einschlafen — und der Schlaf war so gut und erholsam wie schon lange nicht mehr. Die Albträume, die Schlafparalysen, die Angst: weg.

Ich habe keine Angst mehr.

Seitdem waren diese Träume für mehrere Jahre komplett verschwunden. Mittlerweile, wenn ich sehr übermüdet bin, bahnen sie sich manchmal wieder an. Diese orientierungslosen Momente im Halbschlaf sind unangenehm, aber ich habe keine Angst mehr. Heute kann ich einfach daraus aufwachen. Dann mache ich mir eine Lobpreis-Playlist an und schlafe weiter, friedlich wissend, dass ich beschützt bin. Das ist für mich ein absolutes Wunder.

Manche können mit Worship-Musik nicht viel anfangen, für andere ist es ein besonderer Zugang in die Gegenwart Gottes. Ich habe es für mich als eine starke Waffe entdeckt, mit der ich die Wahrheit Gottes über meinem Leben aussprechen und die Lügen des Feindes, Angst und Dunkelheit vertreiben kann. Diese Träume waren Horror, doch die Befreiung davon war eine meiner schönsten Gottesbegegnungen.

Celina Röhl macht eine Ausbildung zur Mediengestalterin beim SCM Bundes-Verlag.