Das gibt’s: Sex-Shop mit christlichen Werten

Keine Nacktbilder oder Zweideutigkeiten: Gerhard Peters hat mit Freunden den ersten deutschen Sex-Shop mit christlichen Werten aufgebaut. Das Projekt „schönerlieben“ kostete Peters die Mitgliedschaft in seiner Gemeinde.

„Erst war es nur eine verrückte Idee, dann wurde es ernst“ steht auf eurer Website. Wie verlief dieser Prozess genau?

Wellington Estevo: Vor ein paar Jahren brainstormten wir über mögliche Geschäftsideen. Beruflich machte jeder von uns sein eigenes Ding, aber uns gefiel die Vorstellung, zusammen was zu reißen. Dabei kam der Gedanke auf, einen christlichen Sex-Shop zu eröffnen.

Gerade am Anfang haben wir viel darüber gelacht. Doch dann wuchs die Begeisterung und gleichzeitig der Realitätssinn. Je länger wir darüber redeten, nachdachten und recherchierten, desto deutlicher wurde für uns, dass die Umsetzung schwierig werden würde – aber auch nötig und wertvoll war.

Gerhard Peters: Wir haben nach Vorbildern gesucht und fanden in den USA und den Niederlanden Konzepte, an denen wir uns grob orientieren konnten. Das etwas veraltete Design dieser Webseiten sprach uns nicht an, aber mit der Idee konnten wir etwas anfangen und diese für den deutschsprachigen Raum weiterentwickeln.

Und wie sieht das Ergebnis aus?

Estevo: Wir haben stundenlang über unserer Philosophie gebrütet, die auf unserer Website steht. Im Laufe der Zeit haben wir sie auch mehrmals angepasst. Kurz zusammengefasst: Unser Webshop richtet sich nicht ausschließlich an Christen, sondern wirbt in erster Linie mit christlichen Werten. Das bedeutet, dass man hier Sexspielzeuge und -hilfsmittel kaufen kann, ohne dabei mit Nacktbildern oder Fetischen konfrontiert zu werden.

Funktionen der Produkte werden sehr deutlich beschrieben: Welcher Teil umschließt den Penis? Wie wird die Klitoris stimuliert? Gleichzeitig verzichten wir auf anzügliche oder zweideutige Formulierungen. Unser Ziel ist es, das Sexleben unserer Kunden zu bereichern und Partnerschaften zu stärken. Wir verkaufen ja nicht nur Produkte, sondern geben auch Literaturtipps und haben einen Blog zum Thema.

Hat euch jemand in der Anfangsphase unterstützt oder beraten?

Peters: Anfangs haben wir gefühlt alle christlichen „Influencer“, also Leitende, Missionare und andere bekannte Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum kontaktiert: „Das sind unsere Pläne, was haltet ihr davon? Habt ihr Input, eine Meinung oder Ideen?“

Man darf nicht vergessen, dass wir ernsthaft begeistert von unserer Idee waren, aber nicht blauäugig in die Sache reinschlittern wollten. Realistische Rückmeldungen waren sehr wertvoll für uns.

Was für Feedback habt ihr denn bekommen?

Peters: Tja … das gab es kaum. Die Rücklaufquote tendierte gegen null. Zwei Leute gaben sich Mühe, zu antworten. Der Rest ignorierte unsere Anfragen oder lehnte eine Stellungnahme ab.

Estevo: Wenn wir mit anderen über unsere Pläne sprachen, ernteten wir oft ein ungläubiges Lächeln. Inzwischen geht unser Bekanntenkreis aber sehr entspannt mit unserer Arbeit um und profitiert sogar davon: Wenn wir Probeartikel zugeschickt bekommen, dürfen unsere Freunde sie ausprobieren und uns erzählen, was sie davon halten. Eine Win-win-Situation für alle.

„Aber wir finden schon, dass Sex in unserem Alltag mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte – totgeschwiegen wurde es zu lange.“ Wellington Estevo

Das ist erstaunlich unverklemmt …

Estevo: Na ja, man gewöhnt sich daran, Dinge beim Namen zu nennen. Das gilt ja auch in einer Partnerschaft: Mit meiner Frau über unsere sexuellen Bedürfnisse zu sprechen, mussten wir üben, ist aber langfristig total wertvoll.

Mit Außenstehenden sind solche Gespräche weniger detailliert, es gibt ja auch eine natürliche und gesunde Schamgrenze. Aber wir finden schon, dass Sex in unserem Alltag mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte – totgeschwiegen wurde es zu lange.

Habt ihr das selbst erfahren?

Estevo: Natürlich, das Thema wurde in unserer Jugend immer nur sehr stiefmütterlich behandelt. Wir sind alle vier in verschiedenen Freikirchen groß geworden, wo ausschließlich gepredigt wurde, dass Sex in die Ehe gehört. Punkt. Aber was man davor mit sich selbst anstellt und wie genau das dann in der Ehe aussehen soll, wurde nicht besprochen …

Von einem Jugendpastor habe ich mal gehört, dass er die Teenies in seiner Gemeinde nur eineinhalb Stunden pro Woche sieht und die kurze Zeit nutzen will, um mit ihnen über Jesus zu reden, nicht über Sex. Ich verstehe ihn, aber gleichzeitig geht so eine Einstellung doch total an der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen vorbei.

Peters: In meiner Jugendgruppe redete mal ein Gastsprecher über Selbstbefriedigung. Seine Botschaft war: Verkneif es dir, aber wenn du es echt nicht aushältst und doch masturbierst, musst du dafür sorgen, dass du dabei an nichts denkst. Als 15-jähriger Junge ließ ich diese Anordnung mit gesenktem Blick über mich ergehen. Erst zehn Jahre später konnte ich mit meinen Freunden darüber lachen.

Wie ist in diesem Umfeld eure Idee angekommen, einen Sex-Shop zu eröffnen?

Peters: Bei mir leider nicht so gut. Als ich in der Gemeinde bekannt machte, dass ich mit meinen Freunden an diesem Projekt arbeite, wurde ich von der Jugendarbeit freigestellt. Einige Mitglieder grüßten mich nicht mehr und ich hörte, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wurde.

Das war sehr schmerzhaft, denn es war ja immerhin die Gemeinde, in der ich aufgewachsen war. Ich habe mehrere Gespräche mit der Gemeindeleitung geführt, wir haben auch zusammen gebetet, aber es war deutlich, dass ich nicht beides tun konnte: einen Sex-Shop betreiben und Mitglied bleiben.

„Bei den meisten ging es um ein schlechtes Bauchgefühl. Angst vor einem schlechten Ruf. Pauschalurteile.“ Gerhard Peters

Was waren die Argumente derjenigen, die eure Pläne kritisierten?

Peters: Wirkliche Argumente haben sie nicht geliefert. Bei den meisten ging es um ein schlechtes Bauchgefühl. Angst vor einem schlechten Ruf. Pauschalurteile.

Estevo: 2019 hatten wir einen Stand beim evangelischen Kirchentag. Ein älterer Herr kam an und als ich mit ihm ins Gespräch kommen wollte, wiegelte er mit dem Satz ab: „Da kann ich ja gleich in den Puff gehen.“

Kritische Rückmeldungen sind generell wenig konkret: „Was ihr tut, ist Sünde.“ „Lest mal die Bibel.“ Gott sei Dank überwiegt das positive Feedback. Wir waren auch schon auf Veranstaltungen, bei denen das Interesse riesig war und wir viele gute und tiefe Gespräche geführt haben.

Peters: Vielleicht auch gerade deswegen, weil wir keine Theologen, Therapeuten oder Sexologen sind, sondern normale Leute mit denselben Fragen wie unsere Kunden. Durch unsere Arbeit wissen wir inzwischen ziemlich gut, was beim Sex technisch möglich ist. Das ist ein kleiner Experten-Vorteil, der manchmal in Gesprächen hilft. Aber ein offenes Ohr ist mindestens ebenso wichtig.

„Nicht nur nachplappern oder wegducken“

Ist das auch der Grund, weshalb ihr trotz der Kritik weitergemacht habt?

Estevo: Unsere Webseite ging am 31. Oktober 2017 – dem 500. Reformationstag – online. Dieses Datum hat durchaus Signalwirkung. Wenn wir Christen aufrütteln und zum Diskutieren anregen können, ist ein Teil unseres Ziels erreicht. Man braucht unsere Geschäftsidee nicht zu mögen, aber es ist halt unser Versuch, Sex aus der Tabuzone zu holen.

Wir wollen niemanden zu etwas anstiften, was er oder sie nicht will oder als falsch empfindet. Aber wir fänden es gut, wenn Leute in diesem Lebensbereich mehr Eigenverantwortung zeigen würden. Nicht nur nachplappern oder wegducken, sondern sich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen.

Und, wie ist die Tendenz?

Estevo: Definitiv positiv. Wir könnten zum Beispiel Werbeanzeigen in christlichen Zeitschriften schalten! Vor zehn Jahren wäre das wahrscheinlich noch undenkbar gewesen.

Warum tut ihr es dann nicht?

Peters: Weil uns das Geld fehlt. Der Umsatz wächst, aber im Moment pumpen wir noch alles, was wir verdienen, wieder in die Firma, um unser Angebot zu verbessern. Wir reden jetzt viel über unsere Philosophie und unsere Absichten.

Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wir auch mit ganz praktischen Dingen beschäftigt sind: die Logistik regeln, ein Lager aufbauen, Produktkataloge wälzen, versteckte Kosten minimieren und so weiter. Ach ja, und mit unseren anderen Berufen und unserem Privatleben sind wir natürlich auch noch beschäftigt …

„Aufklärungsboxen für Gemeinden wären zum Beispiel eine super Sache.“ Wellington Estevo

Estevo: Wir beobachten aber tatsächlich, dass die Bereitschaft unter Christen wächst, sich auf das Thema Sex einzulassen. Und wir haben noch viele Ideen, die wir hoffentlich in der Zukunft umsetzen können.

Aufklärungsboxen für Gemeinden wären zum Beispiel eine super Sache. Aber so ein Projekt können wir nicht allein stemmen. Dafür müssen erst mal Netzwerke gesponnen und Partner gefunden werden.

Peters: Aber es gibt ja auch im Kleinen viele Dinge, die wir jetzt schon verbessern können. Wenn wir erreichen, dass Sextoys ihr Schmuddel-Image verlieren, bleiben uns Vergleiche mit Puffs in der Zukunft vielleicht erspart. Unsere Website hat echt den Anspruch, stilvoll und hochwertig zu sein. Wir denken gut darüber nach, was wir verkaufen und wie wir es präsentieren.

Könnt ihr abschließend in einem Satz zusammenfassen, was euer Ziel ist?

Estevo: Nee, nicht in einem Satz, aber wir haben natürlich eine klare Vision. Wir wollen aufklären. Und für eine offene Gesprächskultur sorgen. Bei Christen genauso wie bei Nichtchristen, denn es ist ja nicht so, dass bei denen alles besser wäre.

Peters: Und am wichtigsten: Wir wollen erreichen, dass Leute Spaß im Bett haben. Nicht automatisch das Licht ausmachen und in die Missionarsstellung gehen. Sondern sich mal angucken beim Sex. Und dieses Gottesgeschenk wirklich ehrlich und tief ausleben.

Vielen Dank für das Gespräch!

