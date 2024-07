Vatikan exkommuniziert Erzbischof wegen Kirchenspaltung

Erzbischof Carlo Maria Viganò forderte in den vergangenen Jahren Papst Franziskus mehrfach zum Rücktritt auf. Nun wurde der ehemalige Diplomat aus der katholischen Kirche ausgeschlossen.

Der Vatikan hat den italienischen Erzbischof Carlo Maria Viganò der Kirchenspaltung schuldig gesprochen und ihn aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Das teilte das Dikasterium für Glaubenslehre am Freitag mit. Seine öffentlich bekannten Äußerungen belegten «die Weigerung, den Papst anzuerkennen und sich ihm zu unterwerfen», heißt es in der Mitteilung.

- Werbung -

Kirchenspaltung als Grund für die Exkommunikation

Kirchenspaltung – das sogenannte Schisma – gilt im Vatikan als Straftat. In dem dort durchgeführten Prozess wurde auch festgestellt, dass Viganò sich weigert, die Legitimität und die lehramtliche Autorität des Zweiten Vatikanischen Konzils anzuerkennen. «Im Ergebnis des Strafverfahrens wurde Carlo Maria Viganò des Schismas für schuldig befunden», heißt es in der Mitteilung. «Das Dikasterium erklärte die Exkommunikation.»

Dem 83-Jährigen ist es damit verboten, die Messe zu feiern und kirchliche Ämter, Dienste oder Funktionen auszuüben sowie Amtshandlungen vorzunehmen. Etwa eine Stunde, bevor die Mitteilung des Vatikans veröffentlicht wurde, postete Viganò auf dem Kurzmitteilungsdienst X die Nachricht, dass er wie jeden ersten Freitag im Monat «die Heilige Messe für die Freunde und Wohltäter der Stiftung Exsurge Domine» feiere.

Diese von Viganò gegründete Organisation definiert sich nach eigenen Angaben als Helfer für «verfolgte» Priester und Ordensleute, «die sich dem Glaubensabfall und dem Verrat an der Kirche Christi nicht beugen». Anders als frühere derartige Mitteilungen unterschrieb Viganò diese explizit mit «Carlo Maria Viganò, Erzbischof».

Viganò betrachtet die Vorwürfe als „Ehre“

«Ich betrachte die gegen mich erhobenen Vorwürfe als eine Ehre», hatte Viganò nach der Veröffentlichung der Anklage gegen ihn Ende Juni auf seinem Blog geschrieben. „Das Konzil ist das ideologische, theologische, moralische und liturgische Krebsgeschwür, von dem die ’synodale Kirche‘ von Bergoglio die notwendige Metastase ist“, schreibt Viganò.

- Werbung -

Der Theologe wirkte seit den 1970er Jahren im Diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls. Von 2011 bis 2016 war der Italiener Nuntius in den USA. Nach Ende seiner Amtszeit hatte er immer wieder öffentlich Kritik an Papst Franziskus geübt, vor allem in Bezug auf dessen Umgang mit dem aus dem Klerikerstand entlassenen Ex-Kardinal Theodore McCarrick, der 2019 vom Vatikan wegen Missbrauchs verurteilt wurde. Viganò gilt als Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Quellen: epd, Blogeintrag des Erzbischofs Carlo Maria Viganò