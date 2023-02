Erstes christliches Rollenspiel entwickelt

Das „Pen and Paper“-Spiel „Zeit und Ewigkeit“ lässt die Spieler in Abenteuer aus der Bibel eintauchen. Sie sollen auf diese Weise Gott erfahren.

Bei „Zeit und EwGeselligkeit“ gelangen die Spielerinnen und Spieler via Zeitreisen mitten hinein in Schatzsuchen, Intrigen und ein Spiel um Leben und Tod. Sie können zwischen 14 Rollen wählen und spielen Jugendliche aus der Gegenwart. Historischer Hintergrund sind die Geschichten der Bibel und der Kirchengeschichte.

Entwickelt hat das „Pen and Paper“-Spiel der Pastor und Spieleautor Johannes Fähndrich, gemeinsam mit einem Team. Das Spiel eignet sich laut Fähndrich für sowohl für private Runden als auch für Gemeinde- oder Konfirmandengruppen und den Religionsunterricht. Die Inhalte der Abenteuer sind an die Lehrpläne der Kultusministerien angelehnt. „Wir glauben, dass im Rollenspiel ‚Zeit und Ewigkeit‘ Menschen tatsächlich Gott erfahren: Wie Gott ist, sein Wesen, wie er die Geschicke in der Geschichte lenkt und wie er zu ihnen persönlich steht“, sagt Fähndrich.

„Zeit und Ewigkeit“ soll im Sommer erscheinen. Bis Ostern können Interessierte das Spiel für 40 statt 49,90 Euro vorbestellen. Testen lässt sich das Rollenspiel auf dem SPRING-Festival in Willingen, dem Kirchentag in Nürnberg, der GGE-Leiterschaftskonferenz in Braunschweig und der Männerkonferenz in Bad Gandersheim. Bei Interesse kann auch ein Starterpaket angefordert werden. Das Entwicklerteam lässt sich für eine Rollenspiel-Party oder ein Spielleiter-Training in Gemeinden, Schulen oder privat einladen.

Ein „Pen and Paper“-Spiel findet in der Fantasie der Mitspielenden statt. Eine Spielleiterin oder ein Spielleiter führt durch die Abenteuer und erzählt die Geschichte. Sie oder er spielt auch verschiedene Charaktere, denen die Spielerinnen und Spieler im Laufe des Spiels begegnen. Die Spielenden haben ein Blatt Papier mit den Fähigkeiten ihres Charakters vor sich liegen. Sie würfeln, um Aufgaben zu erledigen.