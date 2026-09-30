40 Jahre CLUBCAMP: Starke Gemeinschaft, lebendiger Glaube

Freundschaften fürs Leben, prägende Glaubenserfahrungen und jede Menge Abenteuer: Seit 40 Jahren begeistert das CLUBCAMP des EJW Jugendliche in Württemberg.

Mehr als 500 Jugendliche und Mitarbeitende haben vom 25. bis 27. September das 40-jährige Bestehen des CLUBCAMP auf der Dobelmühle bei Aulendorf gefeiert. Dies hat das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) mitgeteilt. Was 1986 mit zwölf Gruppen und etwas mehr als 100 Jugendlichen begann, hat sich zu einer festen Größe der evangelischen Jugendarbeit entwickelt. Heute kommen rund 400 Jugendliche mit ihren Gruppenleitungen zusammen, während etwa 100 Ehrenamtliche das Programm organisieren. „40 Jahre CLUBCAMP – das sind 40 Jahre voller Spaß, Freundschaft und unvergesslicher Erlebnisse“, sagte Landesjugendreferent Christoph Schneider.

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Ein Wochenende für Gemeinschaft und Glauben

Das Konzept hat sich seit den Anfangsjahren kaum verändert: Jugendgruppen reisen gemeinsam an und verbringen ein Wochenende mit Aktionen, Spielen, Glaubensimpulsen und Zeit in ihren eigenen Gruppen. Ziel sei es, dass Jugendliche „miteinander, mit ihren Gruppenmitarbeitenden und mit Jesus in Beziehung kommen“, erklärte Schneider. Inhaltlich stand das Jubiläumswochenende unter dem Thema Vertrauen. Referent Hannes Eißler ermutigte die Jugendlichen mit der Botschaft: „Nichts hindert Jesus daran, dich zu lieben – und du kannst ihm vertrauen.“ Für Schneider steht das Camp beispielhaft für die Wirkung christlicher Jugendarbeit: Viele ehemalige Teilnehmende engagieren sich heute selbst ehrenamtlich auf der Dobelmühle und prägen die Veranstaltung weiter.

Schlagzeilen machte das CLUBCAMP im Jahr 2024. Damals stellten Teilnehmende und Mitarbeitende des Festivals einen Weltrekord auf. Sie bildeten die weltweit größte Gruppenumarmung in Form einer Zimtschnecke („Cinnamon-Roll-Hug“). Bilder davon gibt es im Weltrekord-Video.

Das nächste CLUBCAMP findet im September 2027 statt.

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