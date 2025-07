Heilig’s Blechle: 7.000 Bläser unter dem Ulmer Münster

Beim 50. Landesposaunentag in Ulm war am Wochenende die ganze Stadt erfüllt von Bläserklängen. Ministerpräsident Kretschmann sprach von Gotteslob und einer „frohen Botschaft“.

Über 7.000 Bläserinnen und Bläser mit Begleitpersonen aus 650 Posaunenchören kamen am Wochenende zum 50. Landesposaunentag nach Ulm, um gemeinsam zu musizieren, heißt es in der Pressemitteilung des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW). Zahlreiche Gäste besuchten die Gottesdienste, Konzerte und besonderen Angebote wie Führungen und Jubiläumsausstellung.

- Werbung -

Botschaft der Hoffnung

Die Veranstaltung stand, angelehnt an die diesjährige Jahreslosung aus 1. Thessalonicher 5,21 unter dem Motto „Alles Gute!“. Pfarrer Cornelius Kuttler, Leiter des EJW, unterstrich die Botschaft der Hoffnung: „Das Jubiläumsmotto zeigt, was das Ziel des Landesposaunentags 2025 ist. Wir wollen eine gute Botschaft der Hoffnung setzen gegen alle Negativbotschaften, mit denen wir täglich konfrontiert werden: Vertrauen auf Gott statt Hoffnungslosigkeit, Miteinander statt Gegeneinander, Mut statt Resignation – darum geht es!“

Highlights waren laut Veranstalter die Serenade unter freiem Himmel am Vorabend des Landesposaunentags, eine Disco-Night mit Worship-Musik der Freiwilligen-Band S3 und das Nachtkonzert mit German Brass. Am Sonntag begeisterte ein Festival für rund 700 Kinder und Jugendliche mit Zauberkünstler und Baggerwette sowie Gottesdiensten in einem Club und im „Kirche Kunterbunt“-Format für Familien. „Blitzblech“-Ensembles überraschten Menschen an außergewöhnlichen Orten mit Choralmusik und modernem Liedgut, wie zum Beispiel im Schwimmbad, im Pflegeheim oder im Kaufhaus.

„Zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen“

Zur Schlussfeier auf dem Platz vor dem Ulmer Münster kamen auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Martin Ansbacher, Oberbürgermeister von Ulm, und Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl. Beim Abschlusskonzert musizierten die Bläserinnen und Bläser laut EJW gemeinsam populäre Stücke, aber auch Choräle wie „Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir steh´n“.

Kretschmann betonte in seinem Grußwort, worum es beim Landesposaunentag geht: „Den Lobpreis, die Verkündung der frohen Botschaft – und nicht zuletzt, seinen Mitmenschen eine Freude zu bereiten. Sie alle, liebe Musikerinnen und Musiker, halten diese Tradition am Leben. Daher danke ich Ihnen für Ihren Einsatz und sage: Bleiben Sie bei der Sache, zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen!“

- Werbung -

Rund 9.000 Menschen waren laut EJW bei der Schlussfeier anwesend, 300 Menschen halfen ehrenamtlich mit. Der 51. Landesposaunentag ist am 26. und 27. Juni 2027 in Ulm geplant, eingebunden in die Festwoche zum 650. Jahrestag der Grundsteinlegung des Ulmer Münsters. Veranstalter des Landesposaunentages ist das Evangelische Jugendwerk in Württemberg.