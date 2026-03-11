Jesus.de unterstützen!
7 Worte vom Kreuz Bühnenbild
7 Worte vom Kreuz (Foto: Stiftung creative Kirche)

„7 Worte“-Musical: Mini-Tour startet in Ravensburg

Musiker und Komponist Albert Frey kehrt zurück in seine alte Heimat: Am Samstag steht er für das Musical „7 Worte vom Kreuz“ in der Oberschwabenhalle auf der Bühne – zusammen mit einem 450‑köpfigen Projektchor.

Es ist der Beginn einer „Mini-Tour“ heißt es in der Pressemitteilung der Creativen Kirche. Weitere Veranstaltungsorte sind Göppingen, Wetzlar, Lemgo, Lingen und Chemnitz. Das Musical verknüpft die letzten sieben Worte Jesu am Kreuz mit einer persönlichen Geschichte. Im Mittelpunkt stehen die Figuren Ben und Marie, die sich mit Fragen und Zweifeln zum Leben und Glauben auseinandersetzen.

Für Albert Frey bedeutet die Aufführung seines Chormusicals 7 Worte vom Kreuz in Ravensburg mehr als einen Tourauftakt. Hier hat er seine musikalischen Wurzeln, hier lebte er bis zu seinem 36. Lebensjahr. „Ich fühle mich mit der Region noch immer eng verbunden“, erklärt er.

Der Abend wird von einem rund 450‑köpfigen Projektchor gestaltet, geleitet von Carmen Jauch und Manuel Mader. Unterstützt wird der Chor von einem vierköpfigen Soloensemble, professionellen Musicaldarstellern und einer Live‑Band.

Tickets für die Aufführung sind laut Veranstalter noch erhältlich.

