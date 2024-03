„7 Worte vom Kreuz“: 5.500 Zuschauer bei Uraufführung

Zur Uraufführung des Chormusicals „7 Worte vom Kreuz“ in Ludwigsburg kamen 5.500 Besucher. Die Erzählung endet nicht mit dem Tod, sondern einer „echten Perspektive“.

Gleich zwei Uraufführungen des Chormusicals 7 Worte vom Kreuz standen am Samstag in der MHP Arena Ludwigsburg auf dem Programm – rund 5.500 Zuschauer kamen. Ein Megachor mit mehr als 900 Sängern und Musicaldarstellern brachte das Stück von Albert Frey auf die Bühne. Der Musiker geht darin der biblischen Passionsgeschichte auf den Grund und interpretiert die letzten Worte Jesu musikalisch neu.

- Werbung -

Die Creative Kirche als Veranstalter kündigte eine moderne, dialogische Geschichte an, die nicht am Kreuz ende, sondern mit einer echten Perspektive. „Auch Menschen, die nicht glauben, finden Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit“, hieß es.

Prominente Darsteller

Im Mittelpunkt des Musicals stehen die Figuren Marie und Ben, die sich ihrer Skepsis und ihren Zweifeln am Leben und Glauben stellen. Gespielt werden sie von Kathleen Bauer, bekannt durch das Martin-Luther-King-Musical, und Dominik Doll, bekannt durch die Musicals „König der Löwen“ und „Die Eiskönigin“. Zu den Solistinnen zählen Anja Lehmann und Yasmina Hunzinger.

Das Stück ist am 9. März auch in Bochum und am 16. März in Bamberg zu sehen. Für die Passionszeit 2025 sind bundesweit weitere Aufführungen geplant, für die weitere Sänger für den Chor gesucht werden.

Veranstalter des Projekts ist die Stiftung Creative Kirche in Witten. Unterstützt wird es unter anderem von der Evangelischen Landeskirche und dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg.