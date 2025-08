Allianzkonferenz: Beziehung zu Gott stärken

Zum Auftakt der Konferenz versammelten sich 700 Besucher in der Allianzhalle. Landesbischof Kramer betonte, dass der Blick auf Jesus der Schlüssel zur Einheit unter Christen sei.

Mit zwölf Bibelarbeiten werden die Teilnehmer bis Sonntag unter dem Motto „Focus Jesus“ den Brief an die Kolosser aus dem Neuen Testament bedenken. Zum Konferenzauftakt sprach Konferenzleiter Hans-Günter Schmidts aus Altenkirchen. Er forderte die Gäste mit den Worten Pray – Play – Say, dazu auf, zu beten, etwas zu wagen und vom Glauben zu reden. Er sagte: „Dabei geht es Paulus immer um einen Lebensstil, der sowohl die vertikale Beziehung zu Gott, als auch die horizontale Beziehung zum anderen beschreibt.“

- Werbung -

Als Schirmherr der Konferenz hatte Landesbischof Friedrich Kramer ein digitales Grußwort geschickt. Er lobte den Einsatz der Evangelischen Allianz für die Einheit der Christen. „Wo wir unseren Fokus auf Jesus richten, wird die Einheit wachsen“, sagte er. Dann könne man trotz unterschiedlicher Meinungen verbunden sein. Er wünschte den Teilnehmern, dass der Geist der Einheit sie verbinde, „denn wir leben in Tagen, wo eher die Kriegsrhetorik und das Schlechtmachen der anderen vorne steht.“

Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bad Blankenburg, Nico Langheinrich, sprach in seinem Grußwort von der langen Tradition der Konferenz: „In einer Zeit, die zunehmend von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit geprägt ist, setzen Sie alle hier ein Zeichen der Hoffnung, des Vertrauens und des Glaubens. Dies ist für unsere Gesellschaft und unser Land, aber auch unseren Ort Bad Blankenburg von großer Bedeutung.“

Bereits seit einer Woche sind über 60 Jugendliche im Jugendcamp United beieinander. Sie kommen aus zwölf verschiedenen Ländern, darunter Syrien, Kurdistan, die Ukraine und Honkong. Sie erlebten ein buntes Programm mit Musik und Lagerfeuer, aber auch Arbeitseinsätze, Bibelarbeiten und Erfahrungsaustausch über den christlichen Glauben. Am Eröffnungsabend erzählten einige von ihren Erfahrungen mit dem Glauben an Jesus.

Hier wird die Konferenz live übertragen: