Bischöfin Budde: Es geht um die Beziehung zu Jesus

In der Bibelarbeit am Kirchentagssamstag geht es um den Ostermorgen (Matthäus 28,1-10). Die US-amerikanische Bischöfin Mariann Edgar Budde spricht von der Bedeutung der Frauen und der Bedeutung der Auferstehung.

Budde, die durch ihre Predigt bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump internationale Bekanntheit erlangte, hebt zu Beginn hervor, dass es im christlichen Glauben darauf ankommt, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Applaus erntet sie, als sie betont, dass es zwei Frauen waren, die als erstes zum leeren Grab Jesu kamen. Mehrmals betont sie im weiteren Verlauf die wichtige Rolle der Frauen.

Die Bischöfin arbeitet heraus, dass die Sonne zu dieser Zeit aufging, ein Bild dafür, dass ein neuer Tag beginnt – und jeder Tag bringt einen Neuanfang, unmittelbar nach der dunkelsten Stunde vor dem Morgengrauen. Maria Magdalena und die andere Maria, wie sie genannt wird, mussten früh aufstehen; vor Sonnenaufgang. Gott lädt uns ein, uns zum neuen Licht, zum neuen Leben, auf den Weg zu machen, wenn es noch dunkel ist.

Von der Auferstehung erzählen

Budde ermutigte dazu, stark und mutig zu sein. Sie fragt, wie die Frauen am Grab sich gefühlt haben mögen, nachdem die Männer bereits geflohen waren. Rückblickend würden wir sie heute als mutig bezeichnen. Sie selbst fühlten sich sicher nicht so. Wenn wir Courage zeigen, fühlt sich das besonders am Anfang oft nicht so an. Wir machen uns wie die Frauen auf den Weg, manchmal auch nur, weil es nichts anderes gibt, was wir tun können.

Der Engel am leeren Grab fordert die Frauen unter anderem auf, von Jesu Auferstehung zu berichten. Budde hebt hier explizit hervor, dass auch diese beiden Frauen Jüngerinnen waren. In Angst und großer Freude zugleich machen sie sich auf und werden zu den Überbringerinnen der wichtigen Botschaft. Die Welt, wie sie einst existiert hat, gibt es nicht mehr. Budde legt aus, dass Jesus durch seine Auferstehung weiterhin lebendig ist, aber auf eine andere Weise. Und auch seine Jünger stehen nun vor einem anderen Leben.

Jesus inspiriert

Die Bischöfin unterstreicht die verschiedenen Bedeutungen des Ortes Galiläa: je nach Perspektive als Zufluchtsort, als Ort, an dem die Jünger anfangen, Jesus zu folgen oder als Ort, an dem Jesus zuerst lehrte. Nach der Auferstehung Jesu kehren die Jünger in ihrem neuen Leben dorthin zurück und damit auch zurück zu Jesu Lehren.

Jesus ist für uns gestorben, aber er hat auch für uns gelebt, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Und daran werden die Jüngerinnen und Jünger bei Ihrer Rückkehr nach Galiläa erinnert. Jesu Auferstehung sei die Bestätigung all dessen, was er lehrte, wer er war und wofür er einstand.

Budde betont, dass Jesu Gegenwart nicht passiv, sondern aktiv ist. Er inspiriere und befähige uns auch heute, zu lieben, zu leben und zu vergeben, nach seinem Vorbild.

