BUJU 2026: Jesus, Erfahrungsraum und Müllbeseitigung

Im Mai 2026 sollen Tausende Besucher beim Jugendtreffen des Bundes FeG in Erfurt für den Glauben begeistert werden. Neben Predigten und Workshops ist auch eine Aufräumaktion in der Stadt geplant.

„LOVE COLLIDES“ ist der Titel des Bundesjugendtreffens (BUJU) vom 23. bis 25. Mai 2026 in der Messe Erfurt.

- Werbung -

„Wir glauben, dass Jesus die Jugendlichen in ihrem Leben abholt und mit ihnen gemeinsam ihr Leben gestaltet“, sagt Hannes Krupinski, Referent Teenager im Bund FeG. Dass die Besucherinnen und Besucher Jesus begegnen, ist erklärtes Ziel der Veranstaltung. Gleichzeitig wolle man den Jugendlichen zeigen, dass die Entscheidung für ihn auch Veränderung im Leben bedeute.

Fünf Zentralveranstaltungen werden den Kern des BUJUs darstellen. Die Veranstalter versprechen dort den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen hochwertigen Gottesdienst mit einem passenden Input zu Themen rund um „LOVE COLLIDES“ und langer Lobpreis-Zeit. Auch fernab des Hauptprogramms gibt es wieder einiges in der Messe Erfurt zu entdecken: Die Jugendlichen können an Workshops teilnehmen, Konzerte besuchen, sich auf dem Marktplatz zu christlichen Organisationen informieren oder in Themenwelten mehr über den Glauben erfahren.

Aufräumaktion in Erfurt

Traditionell gehört außerdem eine Stadtaktion ins Programm, bei der die jungen Menschen

beispielsweise den Stadtpark säubern oder Altenheime besuchen. „Damit wollen wir der Stadt Erfurt

etwas für ihre Gastfreundschaft zurückgeben“, sagt Andy Bode, Referent Jugend im Bund FeG.



Um das BUJU stemmen zu können, engagieren sich rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –

zum größten Teil im Ehrenamt. Hier sucht das Organisationsteam derzeit noch Freiwillige,

beispielsweise bei der Essensausgabe.

Das BUJU existiert seit 1965 und wird seitdem in der Regel alle zwei bis drei Jahre veranstaltet.

Seit 2010 findet das Großevent in Erfurt statt, mit Ausnahme einer Tour im Jahr 2021. 2023

nahmen am BUJU etwa 3.500 Menschen teil. Veranstalter des BUJUs ist der Bund Freier

evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR (FeG).