Hoffnungsfestival: proChrist stellt Rednerteam vor

Ein theologisches Quintett bildet das Rednerteam bei den evangelistischen Hoffnungsfestivals von proChrist. Interessierte Gemeinden können sich als Veranstalter anmelden.

Im Sommer finden an zahlreichen Orten in Deutschland evangelistische Hoffnungsfestivals statt. Veranstalter proChrist hat jetzt die Rednerinnen und Redner bekannt gegeben. Es sind Sibylle Beck (Pastorin im ICF Karlsruhe), Andreas Boppart (Campus für Christus, Schweiz), Klaus Göttler (EC-Generalsekretär + stellvertretender Vorsitzender von proChrist), Jana Kontermann (Pastorin und Gemeindegründerin) und Prof. Dr. Matthias Clausen (Theologischer Referent beim Institut für Glaube und Wissenschaft).

Die zentralen Hoffnungsfestivals werden vom 23. bis 26. Mai in Karlsruhe sowie vom 23. bis 26. August in Magdeburg veranstaltet und per Livestream übertragen. Vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2025 gibt es zudem ein großes Regionalfestival in Villingen-Schwenningen. In Karlsruhe werden Sibylle Beck und Andreas Boppart predigen. Sibylle Beck und Klaus Göttler sind in Villingen-Schwenningen dabei. In Magdeburg predigen Jana Kontermann und Prof. Dr. Matthias Clausen.

„Die Welt braucht Hoffnungsmenschen. Menschen, die mit einem hoffnungsvollen Blick Richtung Horizont durchs Leben gehen und die Welt glaubensvoll und vorwärts gewandt mitgestalten“, sagt Andreas Boppart. Sibylle Beck ergänzt: „Ich bin beim Hoffnungsfestival dabei, weil ich mir von Herzen wünsche, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen, begreifen und erfahren, wie sehr er sie liebt.“ Und Matthias Clausen erklärt: „Matthias Clausen: „Ich bin sehr gerne mit dabei, weil ich so gerne von der Hoffnung rede, die wir in Jesus haben: die beste, die ich kenne, und als einzige robust genug für diese Welt und unsere Zeit.“

Interessierte Gemeinden, Allianzen und Hauskreise können sich einklinken und ein individuelles Hoffnungsfestival feiern: Dabei gestalten sie tagsüber ein kreatives Programm und laden an vier Abenden sowie am Sonntagvormittag zum Public Viewing ein. Eine Anmeldung als Veranstalter ist auf dieser Webseite möglich.