„Hoffnungsfestival“: Neues proChrist-Format bei SPRING

Im Rahmen des SPRING-Festivals hat proChrist am Donnerstagabend ein neues Format gestartet, das 2025 als „Festival-Tournee“ beginnt – mit Kira Geiss als Moderatorin und Ehrengast Samuel Koch.

Das „Hoffnungsfestival“: Der gemeinsame Abend mit proChrist sollte den SPRING-Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, ihre Gastgeber oder Hoteliers einzuladen – oder andere Menschen, denen sie in Willingen begegneten. Ab 2025 ist proChrist mit den Festivals auf Tournee, einem evangelistischen Format mit einladenden Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen, damit möglichst viele Menschen in einer Region von Jesus Christus erfahren.

Samuel Koch: „Spätestens im Himmel werde ich alles wieder tun können“

Moderiert wurde der Abend von Kira Geiss, Miss Germany 2023. Die Musik kam von Lothar Kosse und Band. Als Special Guest mit dabei war Schauspieler und Autor Samuel Koch, der seit seinem Unfall in der Fernsehshow „Wetten, dass …?“ querschnittgelähmt ist. Die häufigste Frage, die ihm gestellt werde, sei die, was ihm Kraft gibt und wie er mit den Widrigkeiten seines Lebens klarkommt: „Es ist nicht so einfach, sich vorzunehmen, optimistisch zu denken. Es muss etwas Tieferes geben.“ Sein persönlicher Super-GAU sei, dass er sich nicht mehr bewegen könne.

Auch wenn ihm sein Verstand etwas anderes sage, hoffe er noch auf Heilung: „Hoffen ist erlaubt. Und ich will hoffen, weil einfach die Vorfreude so schön ist, dass ich mich vielleicht doch irgendwann wieder bewegen kann.“ Ihm sei bewusst, dass es Wunder nicht auf Knopfdruck gibt. „Spätestens im Himmel werde ich all das wieder tun können. Da bin ich mir sicher.“

Daniela Mailänder: „Wir werden nicht auf alle Fragen eine Antwort bekommen“

In einer Impulsrunde sprachen Steffen Kern, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbands, und Kirchenpionierin Daniela Mailänder über die Themen Resilienz und Hoffnung. Meistens spüre man die Grenzen der eigenen Kraft erst, wenn die Grenze bereits überschritten ist, sagte Daniela Mailänder. Helfen könne in solchen Situationen sich auszuruhen, die eigenen Grenzen zu wahren und sich Hilfe zu suchen. „Als Kraftquelle im Alltag erlebe ich Jesus Christus.“ Im Leben gebe es immer Müll und Krisen, sagte Steffen Kern. „Hoffnung heißt, dass ich mich mit meiner Schwäche, Schuld und offenen Fragen an etwas ausrichte. Da ist der Glaube für mich etwas ganz Grundlegendes.“ Jeder Mensch erlebe es, dass im Leben Fragen offenbleiben, sagte Daniela Mailänder. „Wir werden nicht auf alle Fragen eine Antwort bekommen, aber wir sind eingeladen, mit dem Gott unterwegs zu sein, der uns sieht.“ Zum Schluss luden Daniela Mailänder und Steffen Kern dazu ein, den Glauben an Jesus Christus kennenzulernen.